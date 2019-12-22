Ekonomiye 'hizmet’ şampiyonları

HİZMET İhracatçıları Buluşması ve Ödül Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve TİM Başkanı İsmail Gülle’nin katılımıyla gerçekleşti. Buluşmanın ev sahipliğini Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı yaparken, 2018 yılında başarı gösteren hizmet ihracatçılarına 17 kategoride ödül verildi. Tören’de HİB Özel Ödülü’nü dizi sektörü aldı.

YÜZDE 22’LİK ARTIŞ

Etkinlikte konuşan Pekcan, küresel ekonomideki büyük dönüşüme ayak uyduran, rekabet gücünü artırıcı politikaları geliştirip uygulayabilen ülkelerin ticarette rekabetçi olabileceğini söyledi. Kendilerinin de ülke olarak tüm politikaları bu bilinçle oluşturduklarını dile getiren Pekcan, yatırım, üretim, ihracata dayalı bir ekonomiye geçme yolunda emin adımlarla ilerlediklerini bildirdi. Pekcan, “Hiç şüphesiz bu yolculuğumuzdaki en önemli başarı unsurlarımızdan biri hizmet ticaretidir. Zira sürdürülebilir büyümenin ve ihracatın gerçekleştirilmesinde hizmet ihracatının katkısı yadsınamaz derecede büyüktür” diye konuştu. Türkiye’nin hizmet ihracatında net ihracatçı pozisyonunda olduğunu vurgulayan Pekcan, “Hizmet ihracatında 2019 yılının ilk 10 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 22 artışla 28 milyar dolar hizmet ticareti fazlası vermiş bulunmaktayız” dedi.

550 BİN HASTA

Türkiye’nin, artık dünyanın dört bir köşesinde sadece ürünleriyle değil, müteahhitlik, yazılım, dizi ve sağlık hizmetleriyle ön plana çıktığını söyleyen Pekcan, “Dünyanın çok farklı noktalarındaki insanların sofralarında Türk ürünlerini tüketirken Türkiye’de üretilmiş televizyonlarında Türk dizilerini, filmlerini izliyor. Bu kimseler tedavi olmak için de, tatil yapmak için de yine Türkiye’yi tercih ediyor. İlk 10 ayda turizm gelirlerinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15.9’luk artış oldu. Sağlık turizmindeki gelişmelerle 2018’de 550 binin üzerinde hasta tedavi edildi. Türkiye, geçen yıl, taşımacılık sektöründe de yaklaşık 18 milyar dolarlık ihracat geliri elde etti” diye konuştu.

150 MİLYAR DOLARLIK 2023 HEDEFİ

HİZMET İhracatçıları Birliği Başkanı İlker Aycı, Türkiye’nin son yıllarda gerçekleşen kalkınma hamlesiyle, mal ve hizmet ihracatında önemli yol katettiğini, bundan sonra her bir hizmet sektörü temelinde hazırlanacak stratejik planlarla, turizm, sağlık, lojistik, yolcu taşımacılığı, eğitim, bilişim hizmetleri, kültür-sanat gibi pek çok alanda planlanacak dönüşümle, küresel marka olma yoluna girileceğini vurguladı. Hizmet ihracatında 150 milyar dolarlık hedefe ulaşma yolunda ilk durağın 2023 olduğunu hatırlatan Aycı, gelecek 4 yıl sonunda 90 milyar dolarlık hedefe ulaşacaklarına inancının tam olduğunu belirtti. Hizmet ihracatının, düşük ithal girdisine ihtiyaç duyması ve döviz kazandırıcı bir faaliyet olmasından dolayı, cari açığa pozitif etkisi olduğunu belirten Aycı, “Hizmetler dış ticaretinde açık değil, fazla veriyoruz. Toplam mal ve hizmet ihracatımızdan elde ettiğimiz katma değerin yarısından fazlasını hizmetler sağlıyor. Bu yıl mal ihracatında açık verirken, hizmetler dış ticaretinde 25.8 milyar dolar fazla verdik” dedi.

17 KATEGORİDE ÖDÜL VERİLDİ

Türk Havayolları Teknik

Destek Patent

İstanbul Aydın Üniversitesi

Ay Sanat Prodüksiyon ve Yapım

Anadolu Anonim Sigorta

Limak İnşaat

TAV Havalimanları Holding

Ford Otomotiv

Acıbadem Sağlık Hizmetler

Odeon Turizm İşletmeciliği

NKY Mimarlık Müh. İnşaat

ETS Grup Voyage Otelcilik

Logo Yazılım

Çelebi Havacılık

Türk Hava Yolları

Netlog Lojistik

Anne Dizisi

(HİB Özel Ödülü)