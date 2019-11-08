Ekonomiye 127 trilyon lira sigorta teminatı

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı ve Güneş Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, ekonominin üzerindeki 127 trilyon liralık riski sigorta sektörünün üzerinde taşıdığını söyledi. TSB Başkanlığına yeni seçilen Benli, sigorta pazarı üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sigortacıların ekonomiye, GSMH’nın 34 katı kadar teminat verdiğini, bunun da karşılığının 127 trilyon lira olduğunu belirten Benli, “Üretim, ihracat yapan herkese sağladığımız bir teminat bu. Bu fabrikada olabilir, küçük işlemede olabilir, bireyler de olabilir. 127 trilyon liralık bir riski bu sektör devralmıştır” dedi.

HÜKÜMET ÖNEM VERİYOR

Atilla Benli, Türk ekonomisinin dünyada 17. sırada olduğunu, ancak sigortacılık açısından bakıldığında 39. sırada yer aldığına değinerek, sektörün ekonomiye katkısının artırılması gerektiğini açıkladı. Dengeli ve derinliği olan finansal piyasalar yaratmak için hükümetin sigorta sektörünü kritik önemde gördüğünü, bundan dolayı da Yeni Ekonomi Programında ve 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programında sektörü destekleyecek detaylar olduğunu vurgulayan Benli, sözlerini şöyle sürdürdü: “Aktif büyüklüğü 202 milyar liraya ulaşan bir sektörüz. Bugün için finans piyasası içindeki payımız yüzde 5. Amacımız bunu yüzde 25’e çıkarmak. Buraya çıktığı zaman ekonomiye 740 milyar liralık ilave bir fon yaratmış olacağız. Sigortacılık ve bireysel emeklilik, hayat sigortaları fonun biriktiği ve bu fonun da ekonomiye aktarıldığı sektördür. Bu fon da hem uzun vadelidir hem de kalitelidir.”

HIZLI KARAR ALINACAK

Atilla Benli, yeni kurulacak olan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun sektöre kazandıracaklarına da değinerek, bağımsız bir kurumun kurulmasının sektöre verilen önemin göstergesi olduğunu söyledi. Benli, “SDDK mı, diyeceğiz yoksa SEDDK mı diyeceğiz?” sorusunu ise, “Sigortacılık, Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu olduğuna göre SEDDK demek daha doğru” dedi. Sigorta sektörünün uzun zamandır böyle bir kurumun kurulmasını beklediğine dikkat çeken Benli, “Özerk bir kurum olması nedeniyle özellikle ikincil düzenlemelerde hızlı karar alacağını düşünüyoruz. Bankacılık sektöründe BDDK’nın üstlendiği rolü sektörümüz için üstlenerek sigorta ve emeklilik sektörlerini büyütecek. Ayrıca bu yapı, özel sektör, devlet işbirliğini en üst düzeye çıkaracak. Kurumun, hem finansal sisteme derinlik ve denge sağlayacak kararlar alacağına hem de sektörümüzün bekleyen kronik sorunlarının çözümünde etkin rol oynayacağına inancımız tamdır” şeklinde konuştu.

SEDDK, VATANDAŞI KORUYACAK

Atilla Benli, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK), tüketicilere de büyük fayda sağlayacağını belirterek, şunları söyledi: “Denetleme rolüyle SEDDK vatandaşı her türlü yanlış uygulamaya, eksik uygulamaya, bilgilendirmeye, ürünlerdeki hataya karşı koruyacak. Ama onun dışında biz sektörü ne kadar büyütürsek, prim maliyeti de o kadar aşağıya düşecek. On kişiden oluşan bir sigorta havuzu ile bin kişiden oluşan bir havuzun primi aynı olmaz. Burada SEDDK ve biz birlikte vatandaşa da fayda sağlayacak çalışmalar yapacağız. Bu aşamada da SEDDK’nın mutlaka bizimle yakın çalışacağını öngörüyoruz.”

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK GÜNDEMDE

Atilla Benli, BES’teki yeni düzenlemelerden de bahsederek, sözlerini şöyle sürdürdü: “BES’te 110 milyar liralık bir fona ulaşıldı ve 6.8 milyon katılımcı var. Otomatik katılım ile birlikte de ilave 7.5 milyar liralık bir katkı geldi. Bu emeklilikte bireye sağlanan faydanın yanı sıra finans piyasaları için orta ve uzun vadeli uygun maliyetli kaynak anlamına da geliyor. 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programında da yayımlandı, otomatik katılım sistemi yeniden ele alınacak. Tamamlayıcı emeklilik sisteminin yapılandırılması gündemde. 2020 Programına baktığımızda kıdem tazminatıyla ilgili konuların yakın zamanda masada olacağı anlaşılıyor. Gençlerle ilgili de değişiklikler var, gençlere daha fazla devlet katkısı verilmesi gündemde.”