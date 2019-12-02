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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
02.12.2019 - 12:38, Son Güncelleme:

Ekonomistler yüzde 5 büyüme bekliyor

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Ekonomistler yüzde 5 büyüme bekliyor

AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi "Son çeyrekte, yakalanan ivme ve baz etkisinin katkısı ile yüzde 5 civarı büyümenin yakalanması olası görünmektedir" dedi.

Ekonomistler, ekonominin üçüncü çeyrekte piyasa beklentilerine yakın büyüdüğünü, son çeyrekte de ekonominin yüzde 5 ve üzerinde olabileceğini ifade etti.

Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,9 büyüyerek, AA Finans Beklenti Anketi'ndeki yüzde 1,1 artışa yakın gerçekleşti.
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, yılın üçüncü çeyreğinde milli gelirin yüzde 0,9 ile beklentiye yakın artış kaydettiğini belirtti.

Böylece, 9 aylık milli gelir daralması yüzde 0,9'a indiğini ifade eden Bürümcekçi, "Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) 2019 yılı büyüme tahmini yüzde 0,5 olarak revize edilmiş, Merkez Bankasının son Beklenti Anketinde ortalama beklenti yüzde 0,3'e kadar yükselmişti." dedi.

Gelecek dönem görünümünü ele alındığında, ilk sinyallerin milli gelir büyümesinin 2019 yılının son çeyreğinde güçlendiğine işaret ettiğini dile getiren Bürümcekçi, şunları kaydetti:

"Son çeyrek görünümü öncü göstergelere bakıldığında; Türkiye PMI endeksi mevsimsel düzeltilmiş ekim-kasım ortalama değeri (49,3) önceki çeyreğe göre (48.2) artarken, Merkez Bankası Reel Kesim Güven Endeksi aynı dönem ortalaması (105,1) ise önceki çeyrekten (99,5) yüksek gerçekleşti. Kapasite kullanımı ortalaması yüzde 76,4 ile önceki çeyreğe (yüzde 76) göre hafif arttı, tüketici güven endeksinde de 58,4 ile önceki çeyreğe göre (56,8) artış gözlendi. İhracatın (TİM verileri) ise aynı dönemde yıllık bazda artışının belirgin yavaşlaması ve ithalatın artmaya başlaması ise dış talebin büyümeye katkı vermeyeceğine işaret etmişti. Dolayısıyla genel olarak son çeyrekte üçüncü çeyrekten daha olumlu bir görünüme işaret etmişti."

Bürümcekçi, büyüme eğiliminin ne ölçüde gücünü koruyabileceğini, finansal koşullardaki gevşemenin kalıcılığının, bankacılık kredi hacmindeki yükselişin ne kadar korunabileceğinin ve dış talep koşullarının belirleyeceğini söyledi.

Baz etkisinin üçüncü çeyrekten itibaren devreye girmesiyle büyümedeki toparlanmanın güçlendiğini dile getiren Bürümcekçi, "Son çeyrekte de yakalanan bu ivme ve baz etkisinin katkısı ile yüzde 5 civarı büyümenin yakalanması olası görünmektedir. Sonrasındaki görünüm ise, finansal koşullarda gözlenen belirgin gevşemenin ne ölçüde kalıcı olacağı ve kamu bankaları öncülüğünde yükselmeye başlayan ve trend büyümesi yüzde 202ye yaklaşan bankacılık kredi hacminin bu seviyeleri ne süre koruyabileceğine bağlı olacaktır. Buna karşılık, Avro Bölgesi başta olmak üzere küresel çapta gözlenmeye başlanan yavaşlamanın dış talebi olumsuz etkilemeye başlaması bir aşağı yönlü risk olarak izlenmektedir. Bu doğrultuda, 2019 yılı büyümesi için yüzde 0,5 olan tahminimiz üzerindeki risklerin dengeli devam ettiğini düşünmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"YILI YÜZDE 0,6 BÜYÜMEYLE KAPATACAĞIZ"

Virtus Glocal Yönetici Ortağı İnanç Sözer ise Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekte beklentilere paralel olarak bir yıllık aradan sonra sınırlı da olsa büyümeye geçtiğini belirtti.

Türkiye ekonomisinin, son çeyrekte öncü veriler ışığında yüzde 5,5 büyüyeceğini tahmin ettiklerini söyleyen Sözer, "Böylece Ağustos 2018'de yaşanan finansal çalkantıdan sonra hem küresel talep koşullarının destekleyici modunu sürdürmesi hem de kamu otoritesince alınan önlemler sayesinde yılbaşındaki beklentilere kıyasla şaşırtıcı bir performans göstererek 2019 yılını yüzde 0,6 ile pozitif bir büyümeyle kapatabilecek." dedi.

Sözer, gelecekteki kritik hedefin; yatırımcı algısını iyileştirmeye odaklanarak ülke risk primlerinde yeniden 2018 başındaki seviyelere dönebilmek olduğunu ifade etti.

Bu sayede işsizliği düşürecek kadar büyüyebilmek anlamına gelebilecek yüzde 5'e yakın potansiyel büyümeye ulaşabileceğini dile getiren Sözer, "Bankacılık sektöründe son dönemde arz yönlü desteklerle finansal koşullar iyileşiyor olsa da, 2020'de dış talebin bu yıla kıyasla daha zayıf kalacağını ve toparlanmada kırılganlığa yol açacağını tahmin ediyoruz." diye konuştu.

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