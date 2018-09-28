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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
28.09.2018 - 16:04, Son Güncelleme:

'Ekonomik kalkınma stratejisine ihtiyacımız var'

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'Ekonomik kalkınma stratejisine ihtiyacımız var'

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik, "Türkiye'ye baktığınız zaman birçok problemi var ama her şeyin sürdürülebilir olması için sürdürülebilir bir ekonomik kalkınma stratejisine ihtiyacımız var" dedi.

TÜSİAD tarafından Tarihi Hava Gazı Fabrikası'nda düzenlenen "Sür2018" etkinliğinde konuşan Bilecik, Türkiye'nin zorlu bir süreçten geçtiğini söyledi.
Bu sürecin ne ilk ne de son olacağını belirten Bilecik, söz konusu durumun Türkiye'nin tecrübesinin dışında ilerleyen bir zorlanma olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin içinde bulunduğu zamanda sürdürülebilirlik kavramını daha çok konuşması gerektiğine işaret eden Bilecik, "Türkiye'ye baktığınız zaman birçok problemi var ama her şeyin sürdürülebilir olması için sürdürülebilir bir ekonomik kalkınma stratejisine ihtiyacımız var. Birçok eksiğimiz olabilir ancak temelde böyle bir konuyu TÜSİAD olarak uzun dönemdir çalışıyoruz " diye konuştu.

Eldeki kaynakların daha verimli kullanılması gerektiğini dile getiren Bilecik, bu kapsamda Ar-Ge, inovasyon dahilinde çevreci ve katma değerli ürünün önemli olduğunu vurguladı.

Sürdürülebilir kalkınmanın önemine değinen Bilecik, "Çevreden insana, insan haklarından nitelikli eğitime kadar sürdürülebilir kalkınmanın iş dünyası ve bütün toplum açısından kıymeti harbiyesi son derece yoğundur. İş dünyası olarak sürdürülebilir başarılara imza atmak için gerçekten beklemenin geride kaldığı bir süreç dahilindeyiz." ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da sürdürülebilirlik fikrinin kurumda yaygınlaşması için çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

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