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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
02.04.2019 - 13:42, Son Güncelleme:

Ekonomide yeni yol haritası gelecek hafta açıklanacak...

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Ekonomide yeni yol haritası gelecek hafta açıklanacak...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ekonomide kesintisiz bir icraat döneminin başlayacağını belirtmiş ve 8 Nisan haftasında da yeni yol haritasının açıklanacağını duyurmuştu. İşte Bakan Albayrak'ın yeni reform ajandasındaki başlıklar...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ekonomide kesintisiz bir icraat döneminin başlayacağını belirtmiş ve 8 Nisan haftasında da yeni yol haritasının açıklanacağını duyurmuştu.

BİRÇOK ALANDA YOL HARİTASI ORTAYA KONULACAK

Bakan Albayrak, seçimden sonra çok hızlı bir normalleşme sürecinin yaşanacağını belirterek, "Büyümeden enflasyona, finansmandan bankacılığa birçok alanda önemli yol haritası ortaya koyacağız. Vakit kaybetmeden ekonomiyi daha ileriye taşıyacağız" dedi.

YAPISAL REFORM AJANDASI

Hazıne ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gelecek hafta ekonomide yeni çerçeveyi açıklayacaklarını duyururken, reform ajandasındaki bazı önemli başlıklar şöyle:

MÜKELLEF ODAKLI VERGİ SİSTEMİ: Vergi reformunun çerçevesi mayıs ayına kadar oluşturulacak. Ekonomi için hayati öneme sahip olan rekabetçi bir vergi sistemi oluşturulacak.Vergi reformunda mükellef odaklı yaklaşım benimsenecek.

REEL SEKTÖRÜN ELİ RAHATLAYACAK: Reel sektörün finansman da dâhil ihtiyacı olan alanlarda kararlı adımlar atılacak.

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ TAMAMLANACAK: İstanbul Finans Merkezi'nin fiziki tamamlanma süreci; işin teknik, hukuki, yasal altyapısıyla ilgili adımlar atılacak.

FİYATLAR DAHA DA DÜŞECEK: Hal Yasası Meclis'e sevk edilecek, sebze meyve fiyatları düşecek. Perakende Yasa taslağı, Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği ve Perakende Bilgi Sistemi Programı devreye girecek.

BANKACILIK SEKTÖRÜ: Bazı bankaların sermayelerin güçlendirilmesi sürecek. Mega projelerde kesinti olmayacak.

ENFLASYONLA MÜCADELE: Yüksek faizler için yeni hamleler devreye girecek.

İSTİHDAM SEFERİNE DEVAM: Yıl sonu için öngörülen 2.5 milyon istihdam hedefine ulaşılması için güçlü bir kampanya yürütülecek.

ŞİRKETLERİN ELİ RAHATLAYACAK: Konkordato ve sınıflandırma süreçleri üzerindeki çalışmalar devam edecek.

YENİ KALKINMA PLANI: Türkiye'nin yeni Kalkınma Planı açıklanacak. Plan Meclis'e gönderilecek.

TOPLUMSAL REFAH ODAKLI ADIMLAR: Yenilikçi üretim, istikrarlı büyüme, güçlü sanayi, yatırım, istihdam, kalkınmanın finansmanı toplumsal refahta önemli başlıklar olacak.

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