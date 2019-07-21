Ekonomide milyar dolarlık diplomasi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriEkonomide milyar dolarlık diplomasi
GeriEkonomi Ekonomide milyar dolarlık diplomasi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Erdinç Çelikkan
21.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Ekonomide milyar dolarlık diplomasi

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
Ekonomide milyar dolarlık diplomasi

Cumhurbaşkanlığı, İstanbul’un uluslararası finans merkezi olması için ekonomide rotayı yatırımcı potansiyeli yüksek olan Uzakdoğu, Lüksemburg ve Körfez ülkelerine çevirdi. Finans Ofisi, ekonomi diplomasisi kapsamında dünyanın yatırımcı potansiyeli en yüksek ülkelerinde temaslara başladı.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla dünyanın en zengin finans merkezleri sayılan Londra, Katar, Hong Kong gibi yerlerde yatırım temaslarına başladı. 2021 yılı sonunda açılması planlanan İstanbul Finans Merkezi’ni (İFM) dünyaya anlatmak için, dünyada finans merkezleri sıralamasını yayınlayan ve finansal merkezlerin değerlendirilmesinde en çok itibar gören Londra merkezli Z/Yen danışmanlık firmasına İstanbul’un küresel bir finans merkezi olarak konumunu değerlendiren bir raporun paydaşların katkıları ile hazırlanması sürecini başlatan Finans Ofisi, Hong Kong, Pekin ve Şanghay’da üst düzey görüşmeler gerçekleştirdi. Londra ve New York’ta finansal merkezler ile ilgili görüşmelerin ardından Asya piyasaları ile yapılan görüşmelerin diğer merkezler ile de yapılması planlanıyor.

Finans Ofisi, önümüzdeki dönemde dünyanın en zengin ülkeleri yanında Lüksemburg ve Körfez’deki merkezlerle temasa geçecek. Ofis, bu kapsamda ekonomik anlamda işbirliği yapılabilecek başta Katar gibi Ortadoğu ve Körfez ülkelerinde Türkiye’deki yatırım imkanlarını anlatacak, üçüncü ülkelerde ortak projeler üretilmesi konusunda işbirliği imkanları değerlendirecek. Finans Ofisi’nin İFM’de yer alabilecek birçok küresel finans kuruluşu ile önümüzdeki günlerde görüşmeler yapması da planlanıyor.

HONG KONG’DA SUNUM

Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan’ın yürüttüğü temaslar kapsamında 50 farklı bölgede ofisi bulunan Hong Kong Ticaret Geliştirme Konseyi ile İFM’nin uluslararası konumlandırılmasına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Dünyanın en büyük finans merkezleri arasında yer alan Hong Kong Borsası ile yapılan görüşmede ise Türkiye’deki sermaye piyasası kurumları ve ekonomik göstergelere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Çin ile Türkiye arasında ekonomik işbirliği imkanları üzerinde duruldu. Finans Ofisi, her yıl uluslararası önemli finans forumları organize eden Şangay Finans Servisi Bürosu ile İFM kapsamında yapılabilecek işlemlerin yanısıra ortak atılacak adımlar konuşuldu.

 

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
2300 yıl öncesine dayanıyor... Havadan görüntülendi!
Çok önemli parmak izi uyarısı... Spor salonlarında buna dikkat!
Kapıkule'de planlı tedbirler geçişleri hızlandırdı
Bakanlık yaban hayvanlarının yaralarını sarıyor