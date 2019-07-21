Ekonomide milyar dolarlık diplomasi
Cumhurbaşkanlığı, İstanbul’un uluslararası finans merkezi olması için ekonomide rotayı yatırımcı potansiyeli yüksek olan Uzakdoğu, Lüksemburg ve Körfez ülkelerine çevirdi. Finans Ofisi, ekonomi diplomasisi kapsamında dünyanın yatırımcı potansiyeli en yüksek ülkelerinde temaslara başladı.
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla dünyanın en zengin finans merkezleri sayılan Londra, Katar, Hong Kong gibi yerlerde yatırım temaslarına başladı. 2021 yılı sonunda açılması planlanan İstanbul Finans Merkezi’ni (İFM) dünyaya anlatmak için, dünyada finans merkezleri sıralamasını yayınlayan ve finansal merkezlerin değerlendirilmesinde en çok itibar gören Londra merkezli Z/Yen danışmanlık firmasına İstanbul’un küresel bir finans merkezi olarak konumunu değerlendiren bir raporun paydaşların katkıları ile hazırlanması sürecini başlatan Finans Ofisi, Hong Kong, Pekin ve Şanghay’da üst düzey görüşmeler gerçekleştirdi. Londra ve New York’ta finansal merkezler ile ilgili görüşmelerin ardından Asya piyasaları ile yapılan görüşmelerin diğer merkezler ile de yapılması planlanıyor.
Finans Ofisi, önümüzdeki dönemde dünyanın en zengin ülkeleri yanında Lüksemburg ve Körfez’deki merkezlerle temasa geçecek. Ofis, bu kapsamda ekonomik anlamda işbirliği yapılabilecek başta Katar gibi Ortadoğu ve Körfez ülkelerinde Türkiye’deki yatırım imkanlarını anlatacak, üçüncü ülkelerde ortak projeler üretilmesi konusunda işbirliği imkanları değerlendirecek. Finans Ofisi’nin İFM’de yer alabilecek birçok küresel finans kuruluşu ile önümüzdeki günlerde görüşmeler yapması da planlanıyor.
HONG KONG’DA SUNUM
Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan’ın yürüttüğü temaslar kapsamında 50 farklı bölgede ofisi bulunan Hong Kong Ticaret Geliştirme Konseyi ile İFM’nin uluslararası konumlandırılmasına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Dünyanın en büyük finans merkezleri arasında yer alan Hong Kong Borsası ile yapılan görüşmede ise Türkiye’deki sermaye piyasası kurumları ve ekonomik göstergelere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Çin ile Türkiye arasında ekonomik işbirliği imkanları üzerinde duruldu. Finans Ofisi, her yıl uluslararası önemli finans forumları organize eden Şangay Finans Servisi Bürosu ile İFM kapsamında yapılabilecek işlemlerin yanısıra ortak atılacak adımlar konuşuldu.
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