Ekonomide ılımlı toparlanma başladı
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin 2019’u yüzde 1 civarında büyümeyle kapatacağına inandıklarını söyledi.
Hisarcıklıoğlu, ‘İş Yapma Kolaylığı Raporu’nda (Doing Business) 2 senede 27 basamak atlayarak 33’üncü sıraya yükseldiklerini belirtti. Hisarcıklıoğlu, “190 ülkede şirketlere uygulanan mevzuat ve düzenlemelerin kıyaslandığı önemli bir rapor. Şirket kuruluşundan, kredi teminine, dış ticaretten, sözleşmelerin icrasına kadar bir işletmenin yaşam döngüsü süresince karşılaştığı tüm süreçleri incelemeye alıyor” dedi. Hisarcıklıoğlu, ekonomide yukarı doğru bir gidişin ve ılımlı bir toparlamanın başladığını gördüklerini belirterek şöyle devam etti: “Hem tüketimde hem de üretimde canlanma var. Güven endekslerindeki gerileme durdu. Hükümetin faizlerde sağladığı düşüş piyasaya olumlu yansımaya başladı. Özellikle kamu bankalarının reel sektöre bu dönem verdikleri destek çok değerliydi. Özel bankaların da bunu takip etmesini diliyoruz. Tüm bunların ışığında yılın son çeyreğinde ekonomide yüksek bir büyüme oranı yakalayacağımızı bekliyoruz. Her türlü olumsuz koşula rağmen 2019’u yüzde 1 civarında pozitif bir büyümeyle kapatacağımıza inanıyoruz.”
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