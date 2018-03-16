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Ekonomi için kritik veri açıklandı! Sanayi üretimi yüzde 12 yükseldi

Hürriyet Haber
16.03.2018 - 10:39 | Son Güncelleme:

Türkiye'de sanayi üretimi Ocak'ta aylık yüzde 0.8 düştü, yıllık yüzde 12 arttı

TÜİK, ocak ayına ilişkin sanayi üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12 artarken, bir önceki aya göre yüzde 0,8 geriledi.

Ocakta madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,9, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 12,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,7 arttı.

Söz konusu ayda madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,2 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 0,6 arttı.

Bu arada referans yılı 2015=100 olan endeksler ilk defa bu bültende yayımlandı.

Etiketler: sanayi üretimi , sanayi üretim endeksi , sanayi üretim rakamları
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