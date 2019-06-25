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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
25.06.2019 - 12:54, Son Güncelleme:

Ekonomi bakanlarının diplomasi trafiği hızlanıyor

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Ekonomi bakanlarının diplomasi trafiği hızlanıyor

Yenilenen İstanbul seçiminin ardından gündem yeniden ekonomiye dönerken ekonomi bakanları, yoğun diplomasi trafiğine başlıyor.

Ekonomi yönetimi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminin tamamlanmasının ardından yoğun gündemini ara vermeden sürdürüyor. 
Kabinenin ekonomiden sorumlu bakanları, bu haftadan itibaren yoğun diplomasi trafiğinde bulunacak. Bu kapsamda ilk olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bugün Macaristan'a gidecek. Burada Türkiye-Macaristan Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 6. Dönem Toplantısı'na eş başkanlık yapacak Varank'ın temasları, 26 Haziran'da sona erecek. Varank, temasları kapsamında Macar iş insanlarıyla da görüşerek Türkiye'deki yatırım fırsatlarını anlatacak. Varank, Macaristan hükümetinin üyeleriyle de ikili görüşmeler yapacak. 

Varank, yurt dışı temasları kapsamında 8-11 Temmuz'da Rusya'nın en önemli sanayi etkinliklerinden biri olan INNOPROM Uluslararası Sanayi Fuarı'na katılacak. Fuar, Yekaterinburg şehrinde dijital imalat temasıyla gerçekleştirilecek. 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de beraberindeki heyetle 27-28 Haziran'da Brüksel'de temaslarda bulunması bekleniyor. Pakdemirli'nin katılımıyla Yüksek Düzeyli Tarım Diyaloğu toplantısı gerçekleştirilecek. Bu temaslar kapsamında, Avrupa Birliği ve Türkiye'deki tarım sektörü ile kırsal alanlar konuları görüşülecek. Görüşmeler, tarım, sağlık ve gıda güvenliği ile balıkçılık alanlarındaki ilişkilerin geliştirilmesi için önem taşıyor. 

G20'YE YOĞUN KATILIM

Küresel ekonomik sorunların çözümünde önemli platformlardan biri sayılan G20 Liderler Zirvesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 28-29 Haziran'da Japonya'nın Osaka şehrinde yapılacak. Erdoğan, Japonya temaslarının ardından Çin'e geçerek Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelecek. Bu görüşmelere de ikili ticari ilişkiler başta olmak üzere ekonomik konuların görüşülmesi bekleniyor. 

Erdoğan'ın heyetinde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez başta olmak üzere çok sayıda üst düzey isim yer alacak. 

ÇİN'DE TÜRK GÜNÜ

Seçim öncesinde Irak'ta temaslarda bulunan ve Türkiye-Irak İş Forumu'na katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın 16 milyon katılımcının beklendiği Pekin'deki Expo'ya katılması öngörülüyor. 

Expo'da ülke günü ilan edilen 1 Temmuz'da Türk ürünlerini tanıtımı için geniş kapsamlı etkinlikler düzenlenecek. Pekcan, daha önce yaptığı değerlendirmede, "Bütün Çinli dostlarımıza ve diğer ülkelerden gelen dostlarımıza da Türkiye'nin bütün güzelliklerini tanıtma fırsatı bulacağız." ifadesini kullanmıştı. 

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