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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
23.05.2018 - 15:27, Son Güncelleme:

Ekonomi Bakanı Zeybekci'den döviz yorumu: İlgili kurumların elinde güçlü enstrümanları var

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Ekonomi Bakanı Zeybekci, NTV canlı yayınında ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtlıyor. Kurdaki hareketlerle ilgili konuşan Zeybekci, "Para politikaları ile ilgili TL'nin değeri ile ilgili olması gereken şeyleri yapacak enstrümanlarımız da var. Bu tedbirleri alacak yetki ve sorumlulukları da var. Kurumlarımızın elinde yetkileri var" dedi.

NTV'de konuşan Zeybekci'nin açıklamaları; 

* Türkiye'nin reel sektörü, makroekonomik performansına bakınca büyüme rakamları yüzde 7,4. İhracatımızı 12 aylık periyotta yüzde 12 artırmak. 2017'deki yatırım teşvik belgesi tutarında yüzde 80 artış. 2018 başı itibariyle ilk çeyrekte büyüme performansımız. Yüzde 30 civarındaki turizm gelirleri artışı. Bu bir alın teri, bir emek. Türk ekonomisinin bir performansı. Kapasite kullanım oranlarının, sanayi üretim endeksinin büyümesi. 2017'de bütçe açığı performansı yüzde 1,5 seviyesinde. Bu övülmesi gereken bir performans. Mükellefiyetlerimizi yerine getirmekle ilgili sıkıntı yok. Siyasetteki söylemlerle ilgili spekütalif amaçlı sebepler olarak kullanılması da söz konusu olabilir.

"İLGİLİ KURUMLARIN ELİNDE GÜÇLÜ ENSTRÜMANLARI VAR"

Türk lirasının değer kaybını bir reel makroekonomik nedene bağlamak mümkün değil. Bir realite var. TL'nin diğer paralar karşısında değer kaybıyla ilgili. Bir yıl içinde mükellefiyetlerimizi yerine getirme konusunda hiçbir sorun yok. Peki bunun sebebi ne.... TL'nin değer kaybına spekülatif diyoruz. Dalga boyunun da tehlikeli bir boyutu var. Hükümet olarak bizim makro ekonomide başarımız var. İlgili kurumların elinde çok güçlü enstrümanları var, yetkileri ve sorumlulukları da var. 

"İLGİLİ KURUMLARIN SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMELİ"

* Tüm bilgileri elinde olan kurumlarımızın elinde yetki de var. Yetki demek sorumluluk demektir. Nasıl ki reel sektör anlamında yetkiler kullanıldı. Para politikalarıyla ilgili de ilgili kurumların sorumluluklarının yerine getirmesi gerekiyor. Yapılması gerekenleri destekliyorum. Bunun da geciktirilmesinin Türk sanayisine, büyümesine makroekonomik performanslara faydası olmadığına inanıyorum. İlgili kurumlar Cumhurbaşkanı ya da Başbakanı konuya dahil etmeden sorumluluklarının gereğini yapmalı. Spekülatif değer kaybına müsaade etmeyeceğimizi göstermemiz lazım.

"KALICI HASAR OLUŞMADI"

Şu anda kurun seviyesi anormal, kalıcı hasar henüz oluşmadı. Ekonomide ilk etkisi, enflasyonu yukarı çekmesi, faizlerin orta vadede kalıcı yukarı gitmesi riskleri olabilir. Henüz o noktaya gelinmedi."

Seçim beyannameleriyle ilgili soruyu yanıtlayan Zeybekci, "Bizim 15 yıllık bir performansımız var. Artık TÜrkiye'nin başkalarının tabi olduğu edilgen bir ekonomi değil, etken kendi dinamiklerini kontrol edebilen bir ülke noktasına geçmekle ilgili, milli geliri 20 bin dolarlara çıkaracak yol haritasını açıklıyoruz. Onların anladığı ekonomi şu, olmayacak şeyleri vadetmek. AK Parti hükümetleri Türk siyasi tarihinin gördüğü en sosyal devlet anlayışına sahip olan iktidarlardır" diye konuştu.

 

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