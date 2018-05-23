Ekonomi Bakanı Zeybekci'den dolar açıklaması
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, dövizdeki yükselişle ilgili açıklama yaptı. Bakan Zeybekci, "Döviz piyasasında sağlıksız fiyat oluşumları yaşanmaktadır. İlgili kurumlarımızın en doğru hamleyi en uygun zamanda yapacağına güvenimiz tamdır. Mali disiplinden ve enflasyonla mücadeleden ödün verilmeyecek." dedi.
BUGÜN piyasalarda yaşanan gelişmelerle ilgili hükümetten ilk açıklamayı Ekonomi Bakanı Zeybekci yaptı. Bakan Zeybekci şunları söyledi:
"Reel ekonomi, büyüme, ihracat, istihdam ve kapasite kullanım oranları, ayrıca gelecek beklentilerine ilişkin öncü gösterge olarak yatırım teşvik başvuruları ve dünyanın en iddialı teşvik sistemine olan ilgi ile dünyada bu bakımdan ilklerde yer alan ülkemiz, kur ve faiz oranlarında hak etmediği dalgalanmalar ve döviz piyasasında sağlıksız fiyat oluşumları yaşamaktadır.
'EN DOĞRU HAMLE EN UYGUN ZAMANDA YAPILIR'
İlgili kurumlarımız, reel sektörün başarısının, emeğinin ve alın terinin bu doğrultuda heba edilmemesi; döviz piyasasındaki dengesizliğin kaldırılması için gerekli araç ve yetkiye sahiptir.
Bu sorumluluğu alarak, en doğru hamlenin en uygun zamanda yapılacağı konusunda güvenimiz tamdır.
Hükümetimiz her zaman serbest piyasa ekonomisini esas almıştır ve bu anlayışla devam edecektir. Mali disiplinden ve enflasyonla mücadeleden ödün verilmeden, sürdürülebilir ve dengeli büyüme hedeflerimiz gerçekleştirilecektir"
Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ise Bloomberg HT'de dövizde son dönemde yaşanan hareketle ilgili açıklamalarda bulundu. Arslan, kurdaki değişim reel gerçeklere dayanmadığını vurguladı. Arslan, "Kurdaki hareketler gerçeği yansıtmıyor, bir takım kesimler panik havası yaratmaya çalışıyor. Bu tür kısa dönemli dalgalanmaları geçmişte de çok gördük. Sakin olmakta fayda var" dedi.
ARSLAN'IN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:
"Dövizde yaşanan hareketlilik bugüne ya da son bir haftaya ait değil. Son birkaç aydır yurtdışı kaynaklı dalgalanmalara şahit oluk. Birincisi, ABD'de faizlerin yükseliş trendine girmesi ve ABD tahvil faizlerinin yüzde 3'ün üzerine çıkması. İkincisi gelişmekte olan ülkelerde yerel paraların değer kaybı, üçüncüsü de petroldeki artış. Bu üçlü mekanizma bir araya geldiğinde biz de etkilendik.
"PANİK HAVASI YARATILMAYA ÇALIŞILDIĞINI GÖRDÜK"
Biz ayrıca seçim sürecine girdiğimiz için, bazı analist ve kredi derecelendirme kuruluşlarının temel makroekonomik gerçeklerle bağdaşmayan, reel ekonomiyi esas almayan, büyümeyi göremeyen, sadece masa başında yazılan bir takım raporlarla piyasada panik havası yaratılmaya çalışıldığını gördük. Ben bir bankacı olarak bunu hissediyorum da.
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