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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
29.05.2018 - 22:54, Son Güncelleme:

Ekonomi Bakanı Zeybekci: Yüksek dalgalı alan bitecek

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Ekonomi Bakanı Zeybekci: Yüksek dalgalı alan bitecek

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, döviz kurundaki dalgalanmaya ilişkin, "İnşallah o spekülatif alan, yüksek dalgalı alan bitecek." dedi.

Zeybekci, Denizli Valiliği tarafından bir düğün salonunda şehit aileleri ve gaziler onuruna verilen iftara katıldı.

Bir gazetecinin dolardaki düşüşe ilişkin sorusu üzerine Zeybekci, Türk lirasındaki aşırı değer kaybının, Türkiye'nin makroekonomik değerlerinin hiçbirini yansıtmadığını söyledi. Zeybekci, "Ne büyümemizi, ne ihracatımızdaki yükselmeyi yansıtıyor, ne de turizm gelirlerimizdeki artışı, ne işsizlikteki düşüşü ne de 2018 yılı birinci çeyreğindeki büyümeyle ilgili inşallah 11 Haziran'da göreceğiz onu da gelen rakamları yansıtıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin kısa vadeli borçlarıyla ilgili de hiçbir mükellefiyetini yerine getirmekle ilgili rahatlığını da yansıtmıyor." ifadesini kullandı.

"ÖNLEMLER DEVREYE GİRDİ"

Dolardaki dalgalanmanın bir manipülasyon olduğunu hep söylediğini anlatan Zeybekci, şöyle devam etti:

"Bu manipülasyon sonucu oluşan bu yüksek dalgalı alan spekülatörlerin de maalesef sevdiği, onlar için tabii ki fırsat olarak gördükleri bir alandır. Bunun geçici olduğunu ve kabul edilebilir olmadığını hep söyledik. Önümüzdeki haftadan itibaren derken de bu haftadan itibaren bu rahatlamanın olacağını söylerken de bunu söylediğimizde yine TL'nin değerleri 4.80-4.90'lar civarındaydı. Bununla ilgili önlemlerimizin olduğunu da biliyorduk ve bunlar şu anda devreye girdi.

 

"SÜRDÜRÜLEBİLİR, DENGELİ BÜYÜME"

Önümüzdeki günlerde büyük bir disiplinle de devam edecek. İnşallah o spekülatif alan, yüksek dalgalı alan bitecek. Sonra da inşallah hazirandan itibaren daha yapısal, Türkiye'de sürdürülebilir, dengeli bir büyüme, ihracatımızdaki artış, turizm gelirlerindeki artış, bütçe disiplini ve mali disiplinden asla vazgeçmeden o dönemde ek tedbirlerimizle bunu kalıcı hale mutlaka getireceğiz." 

Ekonomi Bakanı Zeybekci: Yüksek dalgalı alan bitecekEkonomi Bakanı Nihat Zeybekci, döviz kurundaki dalgalanmaya ilişkin, "İnşallah o spekülatif alan, yüksek dalgalı alan bitecek." dedi.
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