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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)
25.05.2018 - 19:21, Son Güncelleme:

Ekonomi Bakanı Zeybekci tarih verdi: 10 gün sonra rahatladığımızı göreceksiniz

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EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, döviz kurlarındaki dalgalanmalarla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Türk Lirası'nın değeri, Türkiye'nin gerçeklerini yansıtmıyor, kabul edilesi değil bu. Onun için de bunların hepsi gelip geçicidir. Göreceksiniz, yaklaşık olarak 10 gün diyelim, rahatladığımızı hep beraber göreceğiz" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Sanayi Odası'nı ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Keçeci ve iş adamlarıyla sohbet etti. İş adamları ve sanayicilere ekonomiyle ilgili açıklamalarda bulunan Zeybekci, "2018 birinci çeyreğinde beraber göreceksiniz, 10 Haziran'da açıklanacak, Türkiye yüzde 7,2- yüzde 7,5 civarında büyümeyi yakalayacak. Her ay ihracat rekoru kıracak. Turizm, 40 milyon kişiyi geçecek. 30 milyar dolarlık geliri aşacağız. Hizmet ihracatımız 52,5 milyar dolar civarında olacak. Türkiye'nin kısa vadeli borç stoku kamu ve özel sektörü, 200 milyar dolar civarında. Türkiye'nin Merkez Bankası rezervleri ve döviz hesapları toplamı 290 milyar dolar. Türkiye'nin kısa vadeli mükellefiyetlerini yerine getirmekle ilgili zinhar problemi yoktur. İhracatçı bir şehirde bütün Türkiye duysun diye söylüyorum. Özel sektörün yurt dışından alacak oldukları ihracat alacakları da buna dahil değil. Yani, varlıklarımızın içinde bu dahil değil. Reel sektörün, özel sektörün yurt dışındaki diğer varlıkları buna dahil değil" diye konuştu.

Ekonomi Bakanı Zeybekci tarih verdi: 10 gün sonra rahatladığımızı göreceksiniz


'10 GÜN SONRA RAHATLADIĞIMIZI GÖRECEKSİNİZ'

Türkiye'nin döviz kurlarıyla ilgili spekülasyon yaşadığını belirten Bakan Zeybekci, şöyle devam etti:

"Yaşadığımız bu. Türk Lirası'nın değeri, Türkiye'nin gerçeklerini yansıtmıyor. Kabul edilesi değil bu. Türkiye'nin gerçeklerini yansıtmıyor. Onun için de bunların hepsi gelip geçicidir. Göreceksiniz, yaklaşık olarak 10 gün diyelim ona, rahatladığımızı hep beraber göreceğiz. Türkiye'deki kurumlar ve kuruluşların ellerinde yeterince güçlü enstrümanları vardır. Müdahale edebilme kabiliyetleri son derece yüksektir. Ekonomimize kalıcı hasır bırakmadan gereği yapılır."

'TÜRK LİRASI'NIN DEĞERİ, OLMASI GEREKEN YERE GELECEK'

Türk Lirası'ndaki değer kaybıyla ilgili de konuşan Zeybekci, "Şunu söylemek yanlış olur; 'Türkiye'de kurun, TL'nin, 1 kuruşluk değer düşmesi durumunda, Türkiye'nin toplam kaybı 1.5 milyar TL'dir.' Bu matematik anlamında teoride doğrudur ama realite anlamında doğru değildir. Defter kapanmadı çünkü, yani dükkanı tavsiye edip de defteri kapatıp da en sonunda hesapları ödeyip de bu noktaya gelmedik. Yaşanan dalgalanma nasıl ki 4.90'lara çıktı bu kadar zarar oluşmadıysa, 3.70'lere indi bu kadar gelir de oluşmadı. Bu dalgalanma, dalga boyu gittikçe küçülecek sonra belirli bir bant aralığına gelecek. Ondan sonra Türkiye ekonomisi biraz önce saydığımız o realitelerine uygun bir şekilde Türk Lirası'nın değeri oturacak ve olması gereken yere gelecek" dedi.

Ekonomi Bakanı Zeybekci tarih verdi: 10 gün sonra rahatladığımızı göreceksiniz


'BU KADAR İYİYİZ BİZİ KİM DÖVÜYOR'

Enflasyonla mücadeleyi asla ihmal etmeyeceklerini de belirten Zeybekci, "Enflasyonla mücadele bizim için vazgeçilemezdir. Bütçe disiplininden asla vazgeçmeden, geçen yıl yüzde 1,5 bütçe açığıyla Avrupa Birliği'nin tamamından iyiyiz. Diyeceksiniz ki 'Bu kadar iyiyiz, bizi kim dövüyor' bütçe açığında. Yabancı finansman ihtiyacı duyduğumuz cari açıkta yüzde 4,2'deyiz, bu da sürdürülebilir bir cari açıktır. Bütün bunları böyle bir ortamda başararak gelen bir Türkiye'nin şu andaki bütün yaşadıklarımızı geçiştirmesi mutlaktır. Söylemlerimizde geri adım attığımız mevzu bahis değildir" diye konuştu.

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