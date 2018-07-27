Ekmeğe zam yok!

TÜRKİYE Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı önceki gün esnafın dayanacak gücünün kalmadığını, ekmeğe yüzde 15 zam yapılacağını ve 1 ay içinde de zammın devreye gireceğini söyledi. Ancak bu açıklamadan bir gün sonra Ticaret Bakanlığı’ndan Balcı’ya tepki geldi. Bakanlık, Federasyonun ekmek fiyatları konusunda sadece görüş belirtebileceğini, fiyatları belirleyemeyeceğini bildirdi. Bakanlık, “Ekmeğe yüzde 15 zam yapıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır” duyurusu yaptı.

YETKİLERİ YOK

Ticaret Bakanlığı dün ekmek fiyatlarının nasıl belirlendiğini bir basın duyurusuyla anlattı. “Türkiye Fırıncılar Federasyonunun görüş belirtmekten başka ekmek fiyatlarını belirleme konusunda herhangi bir yetkisi bulunmamaktadır” denilen duyuruda her ilde ticaret veya sanayi ve ticaret odası, ilgili bakanlıkların il müdürlükleri ile esnaf ve sanatkarlar odaları birliği heyetinin değerlendirmesinin alındığı vurgulandı. İlgili meslek komitesinin görüşüyle birlikte yönetim kurulunun ekmek fiyatı için bir teklif oluşturarak Ticaret Bakanlığının görüşüne sunulduğuna dikkat çekilen açıklama özetle şöyle :

GÖRÜŞ BİLDİRİLMEDİ

“Hazırlanan bu teklif Bakanlığımızın görüşüne, daha sonra yapılacak ilk toplantıda oda meclisinin onayına sunulmaktadır. Bu şekilde hazırlanan tarifeler oda meclisinin onayı sonrasında ilgili valilik ve belediyenin uygun bulması üzerine yürürlüğe girmektedir. Esnaflarımız için belirlenen tarifelerde de benzer bir süreç söz konusudur. Bu süreçler doğrultusunda bugün itibarıyla Türkiye genelinde ekmek fiyatlarında yüzde 15 artış öngören talep gelmediği gibi, Bakanlığımızca bu konuya ilişkin herhangi bir görüş bildirilmemiştir. Türkiye Fırıncılar Federasyonu’nun ne ülke genelinde ne de herhangi bir il için tek başına ekmek fiyatı belirleme yetkisi bulunmamaktadır. Bu doğrultuda ekmeğe yüzde 15 zam yapıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.”

ZAM YAPMADIK TAVSİYE SUNDUK

TİCARET Bakanlığı’nın yaptığı açıklamanın ardından Hürriyet’in ulaştığı Halil İbrahim Balcı ise şunları söyledi: “Bizim yüzde 15 zam açıklamasını yaptığımız basın toplantısında bir gün önce İstanbul’da, İstanbul Ticaret Odası’na (İTO) bağlı 84 fırının zam yaptığı haberleri birçok mecrada yer aldı. Biz de bu haberler üzerine basın toplantısı yapma kararı aldık. Toplantıda İTO’ya bağlı 84 fırın, İstanbul’daki fırın sayısının ise 2 bin 800 olduğunu söyledik. 84 fırnın yaptığı yüzde 20’lik zammın tüm Türkiye’yi kapsamayacağını, yapılabilecek maksimum zammın yüzde 15 olabileceğini söyledik. Bu zam oranının da hemen gerçekleşmeyeceğini, komisyonlarda değerlendirileceğini ifade ettik. Fiyat belirleme yetkimiz yok. Biz zaten fiyat açıklamıyoruz. Tavsiyemizi sunuyoruz. Kısacası aslında bakanlıkla aynı şeyi söyledik.”