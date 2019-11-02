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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
02.11.2019 - 13:56, Son Güncelleme:

Ekimde en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleşti

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Ekimde en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleşti

Otomotiv endüstrisi, geçen ay 2 milyar 816 milyon 795 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi, 2 milyar 816 milyon 795 bin dolarlık ihracata imza attı. Otomotiv endüstrisini, 1 milyar 934 milyon 796 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamülleri, 1 milyar 554 milyon 685 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.

Ekim ayında en fazla ihracat artışı yüzde 95,2'yle fındık ve mamülleri sektöründe gerçekleşti. Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 76,1'ini gerçekleştiren sanayi grubunda 2018'in aynı dönemine göre yüzde 2,2'lik azalışla 12 milyar 426 milyon 864 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 14,9'unu oluşturan tarım grubunda yüzde 12,3'lük artışla 2 milyar 428 milyon 60 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,3 pay alan madencilik grubunda ise yüzde 9,7'lik azalışla 374 milyon 790 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA YAPILDI

Ülke verilerine bakıldığında en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke ise 1,49 milyar dolar ile Almanya, 982 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 978 milyon dolar ile Irak oldu. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 48,3 olurken, ilk 20 ülkede bu pay yüzde 65,7 olarak gerçekleşti. En büyük pazar olan Avrupa Birliği’nin ihracatımızdaki payı ekimde yüzde 48,4 oldu.

İllerin ihracatına bakıldığında; ekim ayında 47 il ihracatını artırdı. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla 6,19 milyar dolarla İstanbul, 1,43 milyar dolarla Bursa ve 1,34 milyar dolarla Kocaeli oldu. En dikkat çekici artışlar ise ihracatını 3 kata çıkararak 39 milyon dolara ulaşan Giresun, yüzde 83 artışla 30 milyon dolara ulaşan Düzce ve yüzde 63 artışla 50 milyon dolar ihracat yapan Afyon’da yaşandı. Giresun ve Düzce’de ihracat artışında fındık sektörü etkili olurken, Afyon’da hububattaki artış başarıyı getirdi. Ay boyunca 179 ülkeye ihracatta TL kullanıldı, toplam rakam 5,9 milyar TL oldu. 7 bin 213 firma ekim ayında beyannamelerinde TL'yi tercih etti.

10 AYLIK PARİTE KAYBI 4,2 MİLYAR DOLAR

Miktar bazında ihracatta ise ekimde yüzde 23,3 artışla 15 milyon tona, yılın ilk 10 ayında yüzde 19,1 artışla 122,8 milyon tona ulaşıldı. Son olarak, ekim ayında Avro/dolar paritesinin etkisi negatif yönlü 302,4 milyon dolar olurken, yılın ilk 10 ayında pariteden kaynaklanan negatif etki 4,2 milyar dolar oldu. 

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