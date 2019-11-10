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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
10.11.2019 - 09:48, Son Güncelleme:

Ekimde 64 milyon dolarlık mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı yapıldı

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Ekimde 64 milyon dolarlık mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı yapıldı

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB), ekim ayında 64 milyon 175 bin dolar mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı gerçekleştirdi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, yılın 10 aylık döneminde 611 milyon dolar ihracat gerçekleştiren AKAMİB, ihracatını yüzde 25 artırdı. Bu dönemde birliğin toplam ihracatından yüzde 59 pay alan mobilyalar ürün grubu ihracatı, yüzde 19 artışla 361 milyon dolar oldu. Ürün grupları arasında en çok artış ise yüzde 88'le 71 milyon dolarlık ihracata sahip kereste-sandık-kafes-palet ürün gruplarında gerçekleştirildi.

İhracat ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artış gösterdi ve AKAMİB ekim ayında 64 milyon 175 bin dolar mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı gerçekleştirdi. Ekimde en fazla ihracat 14 milyon dolarla Irak'a yapılırken 4 milyon dolarla Almanya ikinci, 3,7 milyon dolarla da İsrail üçüncü sırada yer aldı. Libya'ya gerçekleşen ihracat ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 230 artarak 980 bin dolar oldu.

Açıklamada ekim ihracat rakamlarıyla ilgili görüşlerine yer verilen AKAMİB Yönetim Kurulu Başkanı Onur Kılıçer, ocak-ekim dönemindeki yüzde 25 artışla sektör firmalarının ihracat seferberliğinde üzerlerine düşeni yerine getirdiğini kaydetti. 

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