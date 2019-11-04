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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
04.11.2019 - 10:38, Son Güncelleme:

Ekim ayının zam şampiyonu erkek kazağı oldu

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Ekim ayının zam şampiyonu erkek kazağı oldu

Tüketici fiyatları bazında ekim ayında en yüksek fiyat artışı, yüzde 43,70 ile erkek kazağında gerçekleşti. Geçen ay fiyatı en fazla düşen ürünlerin başında ise yüzde 27,66 ile yurt içi bir hafta veya daha fazla süreli turlar geldi.

Tüketici fiyatları bazında ekimde bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı, yüzde 43,70 ile erkek kazağında oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında erkek kazağını, yüzde 40,46 ile çocuk kazağı, yüzde 38,94 ile yünlü erkek kabanı izledi.
Ekimde fiyatı en çok artan diğer ürünler arasında yüzde 38,02 ile kadın hırkası, yüzde 36,84 ile erkek montu, yüzde 33,97 ile kadın kabanı, yüzde 32,38 ile kadın botu, yüzde 32,18 ile erkek botu, yüzde 23,22 ile kabak ve yüzde 22,75 ile çarliston biber yer aldı.

En çok yurt içi turlar ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 27,66 ile yurt içi bir hafta veya daha fazla süreli turlarda gerçekleşti. Bunu yüzde 25,23 ile limon, yüzde 15,38 ile havuç, yüzde 12,17 ile elma, yüzde 8,50 taze fasulye, yüzde 5,03 ile şehirler arası otobüs ücreti, yüzde 4,87 ile yurt dışı bir hafta veya daha fazla süreli turlar, yüzde 4,08 ile nevresim takımı, yüzde 3,81 ile kuru fasulye ve yüzde 3,67 ile klima takip etti.

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