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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
06.11.2019 - 14:11, Son Güncelleme:

Ekim ayında 267,3 milyon dolar mücevher ihracatı gerçekleşti

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Ekim ayında 267,3 milyon dolar mücevher ihracatı gerçekleşti

Mücevher İhracatçıları Birliği, 2019 yılı Ekim ayında 267,3 milyon dolar mücevher ihracatına imza attı. Böylelikle yılın bitmesine iki ay kala toplam mücevher ihracatı, 3,488 milyar dolar oldu.   Mücevher İhracatçıları Birliği, 2019 yılı Ekim ayı mücevher ihracatı rakamlarını açıkladı. Buna göre Ekim ayında 267 milyon 293 bin 310 dolar mücevher ihracatı gerçekleştiren Mücevher İhracatçıları Birliği, 2019 yılının 10 ayında toplam 3 milyar 488 milyon dolar ihracata imza atmış oldu.

Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, mücevher ihracatındaki 10 aylık tabloyu değerlendirerek şunları dile getirdi: “Mücevher ihracatında bu yılki hedefimizin yaklaşık 3,5 milyar dolarını 10 ayda yakaladık. Ulaştığımız bu miktar, gelecek 1 yıl için belirlediğimiz 6 milyar dolar ihracat hedefine doğru emin adımlarla ilerlediğimizin göstergesidir. Birlik olarak mücevher ihracatını artırabilmek amacıyla hedef pazarları belirleyerek stratejik adımlarla hareket ediyoruz. Sene başından bu yana potansiyel pazarları yerinde ziyaret edip oralardaki alıcılarla üyelerimizi bir araya getiriyoruz. Bu vizyonla gerçekleştirdiğimiz roadshowlar, ticari heyet gezileri ve katıldığımız fuarlar, 10 aylık tabloyu ortaya çıkardı. Sektör olarak ihracatta iyi bir performansa sahibiz, bu güç ve azimle hedeflerimize ulaşacağız.”

Mücevher İhracatçıları Birliği, ülke grubu bazında en çok ihracatı 113 milyon 989 bin 170 dolarla Avrupa Birliği’ne gerçekleştirdi. 

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