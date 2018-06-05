Ek vergiye karşı tedbir
EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, ABD’nin çelik ve alüminyuma getirdiği ek vergiler üzerine 266 milyon dolarlık vergi yükü oluşturacak karşı tedbirler uygulanacağını belirterek, Washington’un başlattığı tedbirlerin, dış ticaret üzerinde daha kapsamlı etkilerinin olabileceğini belirtti.
Zeybekci, CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak’ın ABD’nin getirdiği ek vergilerle ilgili soru önergesine şu yanıtları verdi:
“ABD tarafından çelik ve alüminyum ithalatına karşı alınan önlemlerden ülkemizin muaf tutulmasına ilişkin olarak ilgili sektör paydaşlarımızla ortak şekilde titizlikle çalışılarak hem Dünya Ticaret Örgütü nezdinde hem de ABD Ticaret Temsilciliği ve ABD Başkanlığı makamları nezdinde bakanlığımca ülkemizin çıkarları doğrultusunda gerekli tüm girişimlerde bulunulmuştur.
TÜM GİRİŞİMLERİMİZ SONUÇSUZ KALDI
Söz konusu önlemden ülkemizin muaf tutulması için başlatılan tüm girişimler sonuçsuz kalmış, ABD tarafı Türkiye’nin demir çelik ürünleri ticaretini derinden etkileyecek bu ilave önlemler konusunda uzlaşmacı bir tutum sergilememiş, diyalog ve işbirliği içerisinde olmamıştır. ABD’nin yerli üreticilerini korumak gayesine yönelik olduğunu iddia ettiği bu haksız ilave vergi uygulamasına karşı ülkemiz tarafından uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerimize ve ABD’den yapılan ithalatımızda demir çelik ürünlerinin ihracatının engellenmesinden doğan zarara paralel olarak uygun önlemler hayata geçirilecektir.
266 MİLYON DOLAR YÜK OLUŞACAK
Bu kapsamda ülke olarak ABD’nin uyguladığı önlemlere karşılık ithalatı yaklaşık 1.8 milyar dolar seviyesinde bulunan ABD menşeli kömür, kağıt, ceviz, badem, tütün, çeltik, viski, otomobil, kozmetik, makine teçhizat ve petro kimya ürünleri ithalatında aynı şekilde 266.5 milyon dolar vergi yükü oluşturacak karşı tedbir uygulayacağımız hususunda DTÖ’ye bildirimde bulunulmuştur.
SAVAŞIN ETKİSİ KAPSAMLI OLACAK
ABD’nin başlattığı demir çelik sektöründeki tedbirlerin diğer sektörlerdeki korumacılık eğilimini tetikleyebileceği ve bu nedenle ticaret savaşlarının dış ticaret üzerinde daha kapsamlı etkilerinin olabileceği öngörülmektedir. Söz konusu etkilerin önüne geçmek maksadıyla bakanlığımca benimsenen pazar eksenli çalışma anlayışı çerçevesinde öncelikli ve hedef ülkeler belirlenerek ihracatımızı arttırmak, sanayimizin rekabetçiliğini güçlendirmek ve ülkemize yabancı sermaye çekmek amacıyla mal ticaretinin yanı sıra hizmetler ve yatırımlar gibi alanları içeren yeni nesil kapsamlı ve derin ticaret anlaşmaları müzakere edilmektedir. Ayrıca ticaret politikası savunma araçları kullanılmaktadır.”
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