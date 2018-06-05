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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA 
05.06.2018 - 22:11, Son Güncelleme:

Ek vergiye karşı tedbir

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
Ek vergiye karşı tedbir

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, ABD’nin çelik ve alüminyuma getirdiği ek vergiler üzerine 266 milyon dolarlık vergi yükü oluşturacak karşı tedbirler uygulanacağını belirterek, Washington’un başlattığı tedbirlerin, dış ticaret üzerinde daha kapsamlı etkilerinin olabileceğini belirtti.

Zeybekci, CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak’ın ABD’nin getirdiği ek vergilerle ilgili soru önergesine şu yanıtları verdi:

“ABD tarafından çelik ve alüminyum ithalatına karşı alınan önlemlerden ülkemizin muaf tutulmasına ilişkin olarak ilgili sektör paydaşlarımızla ortak şekilde titizlikle çalışılarak hem Dünya Ticaret Örgütü nezdinde hem de ABD Ticaret Temsilciliği ve ABD Başkanlığı makamları nezdinde bakanlığımca ülkemizin çıkarları doğrultusunda gerekli tüm girişimlerde bulunulmuştur.

TÜM GİRİŞİMLERİMİZ SONUÇSUZ KALDI
Söz konusu önlemden ülkemizin muaf tutulması için başlatılan tüm girişimler sonuçsuz kalmış, ABD tarafı Türkiye’nin demir çelik ürünleri ticaretini derinden etkileyecek bu ilave önlemler konusunda uzlaşmacı bir tutum sergilememiş, diyalog ve işbirliği içerisinde olmamıştır. ABD’nin yerli üreticilerini korumak gayesine yönelik olduğunu iddia ettiği bu haksız ilave vergi uygulamasına karşı ülkemiz tarafından uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerimize ve ABD’den yapılan ithalatımızda demir çelik ürünlerinin ihracatının engellenmesinden doğan zarara paralel olarak uygun önlemler hayata geçirilecektir. 

Çeliğe karşı 4x4 misilleme
Çeliğe karşı 4x4 misilleme

266 MİLYON DOLAR YÜK OLUŞACAK
Bu kapsamda ülke olarak ABD’nin uyguladığı önlemlere karşılık ithalatı yaklaşık 1.8 milyar dolar seviyesinde bulunan ABD menşeli kömür, kağıt, ceviz, badem, tütün, çeltik, viski, otomobil, kozmetik, makine teçhizat ve petro kimya ürünleri ithalatında aynı şekilde 266.5 milyon dolar vergi yükü oluşturacak karşı tedbir uygulayacağımız hususunda DTÖ’ye bildirimde bulunulmuştur.

SAVAŞIN ETKİSİ KAPSAMLI OLACAK
ABD’nin başlattığı demir çelik sektöründeki tedbirlerin diğer sektörlerdeki korumacılık eğilimini tetikleyebileceği ve bu nedenle ticaret savaşlarının dış ticaret üzerinde daha kapsamlı etkilerinin olabileceği öngörülmektedir. Söz konusu etkilerin önüne geçmek maksadıyla bakanlığımca benimsenen pazar eksenli çalışma anlayışı çerçevesinde öncelikli ve hedef ülkeler belirlenerek ihracatımızı arttırmak, sanayimizin rekabetçiliğini güçlendirmek ve ülkemize yabancı sermaye çekmek amacıyla mal ticaretinin yanı sıra hizmetler ve yatırımlar gibi alanları içeren yeni nesil kapsamlı ve derin ticaret anlaşmaları müzakere edilmektedir. Ayrıca ticaret politikası savunma araçları kullanılmaktadır.”

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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