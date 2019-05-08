Ejder atılım

ARTAN girdi maliyetleri, döviz kurlarında yaşanan yükseliş, çiftçilerin yanlış uygulamaları ya da doğal afetler sebebiyle bazı ürünlerde azalma yaşandı. Tarladaki bitki hastalıkları, çiftçinin para kazanamadığı için bazı ürünleri ekmekten vazgeçmesi de piyasalarda dengesizlik yarattı. Tarladaki en büyük sorunlardan bir diğeri ise verim kaybı oldu. Tarımda yaşanan sorunları çözmek için Türkiye’deki büyük holdingler de ardı ardına tarım sektörüne ağırlık vermeye başladı. Tarım sektöründe yaklaşık 40 yıldır Tekfen Holding çatısı altında faaliyet gösteren Toros Tarım da, tohum, fide, fidan üretimi yanı sıra meyve üretimiyle de doğrudan tarımsal üretimde büyümeyi hedefliyor. Tekfen Holding’in davetlisi olarak gittiğimiz Mersin’de son yıllarda tarım sektöründe yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Tekfen Holding Tarımsal Sanayi Grubu Başkan Yardımcısı Hakan Göral, küresel açlık tehlikesine karşı tarımdan alınan verimin arttırılmasının şart olduğuna dikkat çekti. Göral, “1960’lı yıllarda 1 hektar toprak 2 kişiyi doyuruyordu. 2025’te aynı alanın 5 kişiyi doyurması gerekiyor. Üstelik her 1 dakikada 4 dekar tarım arazisi yok oluyor” dedi.

SON TÜKETİCİYE ÜRÜN

Tekfen Tarım Genel Müdürü Emrah İnce de grubun tarımsal üretim alanındaki hedeflerini anlattı. Başta patates, arpa, buğday, muz ve susam olmak üzere pek çok üründe tohum, fide ve fidan üretimi çalışmalarını sürdürdüklerinin altını çizen İnce, “Kademeli bir artış ile, 2023’te yaklaşık 415 bin dekar alanda faaliyet göstermeyi hedefliyoruz. Buğday, arpa, muz, patates ve susam başta olmak üzere pek çok üründe hastalıklardan arındırılmış tohum, fidan ve ürün üreteceğiz. Tohum, fide ve fidan olarak çiftçilerimize yönelik üretimimiz yanı sıra; bu yıl Karaman’da yaklaşık 2 bin 500 dekar alanda kurumsal çiftçiliğe başlayarak, son tüketici için de üretim yapacağız” dedi.

Tekfen Tarım Adana Agripark Ar-Ge Merkezi’nin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge merkezi olarak yetkilendirildiğini söyleyen İnce, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tekfen Tarım cirosunun yaklaşık yüzde 8.5’ini Ar-Ge’ye ayırıyor. Arpa ıslahından patatese, yerli muzun raf ömrünün uzatılmasından ejder meyvesi üretimine kadar pek çok alanda geliştirme çalışmalarımız devam ediyor. Bunun yanı sıra, Tekfen Holding şirketlerimizden Tekfen Ventures’in yatırım yaptığı İngiltere merkezli Tropic Biosciences firması ile 9 farklı hastalıkla mücadele eden Güney Amerika muzlarının iyileştirilmesi projesinde de yer alıyoruz” diye konuştu.

SUSAM ÜRETİMİ İÇİN GERİ SAYIM

TÜRKİYE’nin yılda 170 bin ton susam tüketmesine karşın, yaklaşık 17–20 bin ton arası üretim yaptığını hatırlatan Emrah İnce, “Geri kalan ihtiyaç ithalatla karşılanıyor. Bu noktadan hareketle, yaklaşık 2 yıldır mekanik hasada elverişli susam üretimi için çalışıyoruz. 2020’nin başında tescil bekliyoruz. Bu üründe de yerli üretim hedefimiz var. 5 yıl sonra 20 bin ton susam üretmek istiyoruz” dedi.

160 MİLYON TL’YE MEYVE YATIRIMI

POLATLI’da modern bir depolama tesisi yatırımı yapacaklarını açıklayan Emrah İnce, “Meyve üretim ve ihracat şirketimiz Alanar’ın artık yüzde 100’ü Tekfen’in oldu. Bu markamıza 160 milyon TL ilave yatırım yapacağız ve dünyanın farklı noktalarında gerçekleştireceğimiz üretimlerle 365 gün taze incir sağlayacağız. Ayrıca, Manisa Ahmetli’de 25 milyon TL yatırımla meyve paketleme tesisi kuruyoruz” dedi.



DRONE DOKTORLARI

ÇİFTÇİLERE ücretsiz olarak verdikleri eğitimlerden de söz eden Hakan Göral, “Hazırladığımız gezici eğitim otobüsü ve araçlar Türkiye’yi dolaşarak çiftçilere akademisyenler aracılığıyla eğitimler verdi. Toprak analizleri yaptı. 2 bin çiftçiye ulaştık, bu sayı hızla artıyor. Özel operatörüyle uçurduğumuz drone’muz, toprak ve ürünlerin sağlığı hakkında bilgi veriyor ve tarlaya nasıl bir müdahale yapılması gerektiği hakkında somut bilgi sağlıyor. Gelecekte tarlaları tarımın drone doktorları takip edecek” dedi.