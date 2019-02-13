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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
13.02.2019 - 08:38, Son Güncelleme:

EIA’nın 2019 için ortalama Brent fiyat tahmini 61 dolar

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EIA’nın 2019 için ortalama Brent fiyat tahmini 61 dolar

Brent petrol için ABD Enerji Bakanlığı’na bağlı Enerji Bilgi Yönetimi, 2019 yılında fiyat tahminini 61 dolar olarak açıkladı.

ABD Enerji Bakanlığı’na bağlı Enerji Bilgi Yönetimi (EIA), 2019 yılı için ortalama Brent petrol fiyat tahminini varil başına 61 dolar olarak açıkladı.

EIA’nın Kısa Dönem Enerji Görünümü raporunda, Ocak ayında ortalama petrol fiyatının bir önceki aya göre 2 dolar artışla 59 dolar/varil olduğu, ancak fiyatın hala geçen yılın aynı döneminin 10 dolar gerisinde bulunduğu anımsatıldı. EIA raporunda, 2020 için de varil başına ortalama fiyatı 62 dolar olarak belirlendi.

EIA aynı raporda, 2019 yılı için küresel petrol talebi büyüme tahminini 40 bin varil/gün düşürerek 1.49 milyon varil/güne indirdi. EIA, 2020 yılı için de talepte büyüme tahminini günde 50 bin varil indirerek, günde 1.48 milyon varile çekti.

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