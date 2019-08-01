Ehliyet harcı hangi bankaya yatırılır?
Ehliyet harcının yatırılacağı banka, sürücü belgesi sahibi olmak için işlemlerini tamamlamak isteyen binlerce kişinin merakla araştırdığı konular arasında yer almaya devam ediyor. Peki, ehliyet harcı hangi bankaya yatırılır? İşte, ehliyet harcının yatırılacağı banka bilgileri ve bazı detaylar
Ehliyet harcı, sürücü belgesi sahibi olabilmek için yatırılması gereken bir meblağdır. Ehliyet harcı yatırmadan sürücü belgesi sahibi olmak mümkün değildir. Dolayısıyla ehliyet harcı yatırma işleminin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün belirlediği bankalara yapılması gerekmektedir. İşte, ehliyet harcının hangi bankaya yatırılması gerektiğine dair detaylı bilgiler
EHLİYET HARCI HANGİ BANKAYA YATIRILMALIDIR?
Ehliyet harcı, eğer eski tip sürücü belgesi yenisi ile değiştiriliyorsa 'Vakıf Hizmet ve Değerli Kağıt Bedeli' olmak üzere iki farklı bedelle hesaplara yatırılmaktadır.
VAKIF HİZMET BEDELİ ÖDEME MERCİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
DEĞERLİ KAĞIT BEDELİ ÖDEME MERCİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Eğer ilk defa sürücü belgesi almak istiyorsanız ise aşağıdaki hesaplara banka harçlarını yatırmanız gerekecektir;
|“Vakıf Hizmet Bedeli” Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına
|“Değerli Kâğıt Bedeli” Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına
|“A, A1, A2, F” sınıfları için (Engelli "A" Sertifikaları da Dahil) harç ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına
|“B” sınıfı için (Engelli "B" Sertifikaları da Dahil) harç ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına
|“B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M” sınıfları için harç ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına
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