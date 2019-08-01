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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
01.08.2019 - 16:20, Son Güncelleme:

Ehliyet harcı hangi bankaya yatırılır?

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Ehliyet harcı hangi bankaya yatırılır?

Ehliyet harcının yatırılacağı banka, sürücü belgesi sahibi olmak için işlemlerini tamamlamak isteyen binlerce kişinin merakla araştırdığı konular arasında yer almaya devam ediyor. Peki, ehliyet harcı hangi bankaya yatırılır? İşte, ehliyet harcının yatırılacağı banka bilgileri ve bazı detaylar

Ehliyet harcı, sürücü belgesi sahibi olabilmek için yatırılması gereken bir meblağdır. Ehliyet harcı yatırmadan sürücü belgesi sahibi olmak mümkün değildir. Dolayısıyla ehliyet harcı yatırma işleminin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün belirlediği bankalara yapılması gerekmektedir. İşte, ehliyet harcının hangi bankaya yatırılması gerektiğine dair detaylı bilgiler

EHLİYET HARCI HANGİ BANKAYA YATIRILMALIDIR?

Ehliyet harcı, eğer eski tip sürücü belgesi yenisi ile değiştiriliyorsa 'Vakıf Hizmet ve Değerli Kağıt Bedeli' olmak üzere iki farklı bedelle hesaplara yatırılmaktadır. 

VAKIF HİZMET BEDELİ ÖDEME MERCİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

DEĞERLİ KAĞIT BEDELİ ÖDEME MERCİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Eğer ilk defa sürücü belgesi almak istiyorsanız ise aşağıdaki hesaplara banka harçlarını yatırmanız gerekecektir;

“Vakıf Hizmet Bedeli” Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına
“Değerli Kâğıt Bedeli” Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına
“A, A1, A2, F” sınıfları için (Engelli "A" Sertifikaları da Dahil) harç ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına
“B” sınıfı için (Engelli "B" Sertifikaları da Dahil) harç ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına
“B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M” sınıfları için harç ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına
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