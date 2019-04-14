Egzoz emisyonu nedir, nasıl ölçülür?
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, egzoz denetimlerinde seyir halindeki tüm araçların durdurulması yerine sadece ölçüm yaptırmayanların tespitine yönelik bir uygulama başlatacaklarını duyurdu. Bu açıklama ardından egzoz emisyonuna dair bilgiler yeniden gündeme geldi. Peki, egzoz emisyonu nedir, nasıl ölçülür?
Taşıtlar, periyodik bakımlarının yaptırılmaması, emisyon kontrol ekipmanlarının tahrip olması, uygunsuz yakıt kullanılmasına bağlı olarak insanları zehirleyen araçlara dönüşebiliyor. Taşıtlar, periyodik bakımlarının yaptırılmaması, emisyon kontrol ekipmanlarının tahrip olması, uygunsuz yakıt kullanılmasına bağlı olarak insanları zehirleyen araçlara dönüşebiliyor.Bu nedenle taşıt sahiplerinin, araçlarının bakım ve onarımlarını yaptırarak, egzoz emisyonlarının standartlara uygunluğunu belgelemek için gerekli ölçümleri yaptırma zorunluluğu bulunuyor.
Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü trafikte seyreden motorlu kara taşıtlarından kaynaklanan Egzoz Gazı Emisyonları'nın kontrolüne dair hazırlanan yönetmelik gereğince yapılır. Emisyon ölçümü sonrasında araçlara Egzoz Gazı Emisyon Ruhsatı verilir. Ayrıca bu ölçümler sonrasında belirlenen sınırlar içinde kalan taşıtlara Egzoz Gazı Emisyon Pulu verilir.
Gerekli Belgeler
• Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü yapılacak aracın Tescil Belgesi.
• T.C Kimlik no'sunu gösteren nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaportunuzu yanınızda getirmelisiniz.
Ölçüm Periyodları
• Hususi (binek) ve Resmi Otomobiller: İlk üç yaş sonunda ve sonrası her iki yılda bir yapılmalıdır.
• Diğer Motorlu Taşıtlar: İlk bir yaş sonunda ve sonrası yılda bir yapılmalıdır.
• Tarım ve Orman Traktörleri, Motosiklet ve Mopedler ve 1979 model yılı ve öncesi dizel motorlu taşıtlar, Hibrit ve Elektrikli araçlar ile Hidrojen Yakıtlı araçlar Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm işleminden muaftırlar.
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