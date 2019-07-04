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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
04.07.2019 - 11:00, Son Güncelleme:

Eğribel Tüneli'nde kazı bitti

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Eğribel Tüneli'nde kazı bitti

Ovit Tüneli ve yapımı süren Yeni Zigana Tüneli’nden sonra Türkiye’nin en uzun 3. tüneli olacak olan Giresun’daki Eğribel Tüneli’nde kazı çalışmaları sona erdi.

Rize-Erzurum karayolu üzerindeki Ovit Tüneli ve yapımı süren Trabzon-Gümüşhane arasındaki yeni Zigana Tüneli’nden sonra çift tüpte toplam 11 bin 900 metre uzunluğu ile Türkiye’nin en uzun 3. tüneli olacak olan Giresun’daki Eğribel Tüneli’nin kazı çalışmaları tamamlanırken, trafiğe açılması için ikmal ihalesinin yapılacağı belirtildi. 

Yapımına 25 Nisan 2015 tarihinde başlanan Giresun’u Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleriyle İç Anadolu Bölgesi’ne bağlayan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi’ndeki tünelin yapımında kazı çalışmaları 4 yılın sonunda tamamlandı. Karadeniz ikliminden karasal iklime, başka bir deyişle yeşilden bozkıra geçiş noktasında yapılan tünelin yapım çalışmaları hakkında Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu’ndan bilgi alan AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, çalışmaların takipçisi olduğunu söyledi. 

Eğribel Tünelinde kazı bitti


Öztürk “Eğribel Tüneli’nde bir tüpte kazı çalışmaları tamamlandı, diğerinde ise yüzde 95’e ulaşıldı, yani orada da bitti. Proje bünyesinde Eğribel Tüneli’nde 5 bin 910 metre sol tüp, 5 bin 902 metre ise sağ ve bin 800 metre bağlantı yolları bulunmaktadır. Eğribel Tüneli’nde sol tüpte kazı-destek imalatları tamamlanmış, sağ tüpte ise kazı çalışmaları yüzde 95 seviyesinde bitirilmiştir. İşin tamamen bitirilerek trafiğe açılması için ikmal ihalesine ihtiyaç duyulmaktadır. Tünelin tamamlanması ile güzergah 6,5 km kısalarak ve mevcut yola göre de 25 dakika zaman tasarrufu sağlanacaktır. Gerek ihale aşamasını gerekse çalışmaların hızlandırılması için takibimizi sürdürmekteyiz” dedi. 
Eğribel Tünelinde kazı bitti


Giresun’u İç Anadolu’ya bağlayacak yol projesinin bir uzantısı olan Giresun-Dereli ve Dereli-Şebinkarahisar karayolu hakkında da bilgi veren Milletvekili Öztürk, “Giresun-Dereli-Şebinkarahisar yolu 116 kilometre uzunluğunda olup 17 kilometresi bölünmüş yol, 99 kilometresi sathi kaplamalı tek yoldur. Giresun-Dereli yolunda ihaleli olarak çalışmaları sürdürülen 25 kilometrelik kesimin 6 kilometresi bölünmüş yol olarak trafiğe hizmet vermektedir. Kalan 19 kilometrelik kesimin 18,6 kilometresi tek yol, 0,5 kilometresinin ise kaplamalı bölünmüş yol olarak 2020 yılının ikinci yarısında bitirilmesi öngörülmektedir. Bu güzergahta 6 adet tünel bulunmaktadır. Bu tünellerden Iklıkçı, Çalca ve Taşlıca tünelleri trafiğe açık, Çınarcık ve Dereli tünelleri bitirilmiş ancak ikincil işlerden dolayı henüz trafiğe açılmamış, Duroğlu Tüneli ise üst yapı imalatları hariç tamamlanmıştır. Giresun-Dereli Yolunda bütçe ödenekleri doğrultusunda çalışmalar devam etmektedir. Dereli-Şebinkarahisar karayolu ise 73,9 kilometre uzunluğunda olup bu güzergahta 7,7 kilometre olup Eğribel Tüneli ve bağlantı yolları bulunmaktadır" bilgilerini paylaştı. 
Eğribel Tünelinde kazı bitti


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