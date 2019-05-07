EGM, "EmekliliÄŸiniz Ä°Ã§in BuluÅŸuyoruz, TÃ¼rkiye BES'leniyor" projesi kapsamÄ±nda Ä°stanbul Serbest Muhasebeciler Mali MÃ¼ÅŸavirler OdasÄ±'nda bireysel emeklilik uygulamalarÄ±na iliÅŸkin bir panel dÃ¼zenlendi.Â



Panelde, Bireysel Emeklilik ve Otomatik KatÄ±lÄ±m uygulamalarÄ±nÄ±n faydalarÄ± ve bu konuda merak edilen konular sektÃ¶r paydaÅŸlarÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼.Â



EGM YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi UÄŸur Erkan, panel sonrasÄ± AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 2017 yÄ±lÄ±nda baÅŸlayan Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) otomatik katÄ±lÄ±ma TÃ¼rkiye'de 5 ve Ã¼zerinde iÅŸÃ§i Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ran ÅŸirketlerin dahil edildiÄŸini dile getirdi.Â



Bu ÅŸirketlerin sisteme faz faz dahil edildiÄŸini aktaran Erkan, "Ã‡alÄ±ÅŸan sayÄ±sÄ±na gÃ¶re en bÃ¼yÃ¼kten en kÃ¼Ã§Ã¼ÄŸe doÄŸru bir sÄ±rlamayla yapÄ±ldÄ±. Kurumsal ÅŸirketlerde Ã¶zellikle ayrÄ± birimleri olduÄŸu iÃ§in, farkÄ±ndalÄ±k seviyeleri daha yÃ¼ksek bu firmalar sisteme bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de zamanÄ±nda dahil edildi. Ama Ã§alÄ±ÅŸan sayÄ±sÄ± kÃ¼Ã§Ã¼ldÃ¼kÃ§e firmalarÄ±n kurumsallaÅŸma seviyeleri daha dÃ¼ÅŸÃ¼k olduÄŸu iÃ§in bunlar ya bu sisteme girmede tam bir hakkÄ±n gereÄŸini yapmadan gecikmeler yaÅŸandÄ± ve ya bu firmalarÄ±n hiÃ§ girmediklerini de gÃ¶rÃ¼yoruz." diye konuÅŸtu.Â



"SERBEST MUHASEBECÄ°LERÄ°N VE MALÄ° MÃœÅžAVÄ°RLERÄ°N Ã‡OK Ã–NEMLÄ° BÄ°R FONKSÄ°YONU VAR"Â



Erkan, bu firmalarÄ±n, bu tÃ¼r iÅŸlemlerini serbest muhasebeci ve mali mÃ¼ÅŸavirleri aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yapmalarÄ±nÄ±n Ã¶nemine deÄŸindi. Otomatik katÄ±lÄ±mda serbest muhasebecilerin ve mali mÃ¼ÅŸavirlerin Ã§ok Ã¶nemli bir fonksiyonu bulunduÄŸuna dikkati Ã§eken Erkan, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:Â



"Onlar bÃ¼tÃ¼n bordro iÅŸlemlerini, beyannamelerini, vergi dairesi, Sosyal GÃ¼venlik Kurumu (SGK) gibi bÃ¼tÃ¼n iÅŸlemlerini serbest muhasebeci ve mali mÃ¼ÅŸavirler aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yapÄ±yorlar. DolayÄ±sÄ±yla buradaki otomatik katÄ±lÄ±m iÅŸlemlerinde de bu serbest muhasebeciler ve mali mÃ¼ÅŸavirlerin Ã§ok Ã¶nemli bir fonksiyonu var. Bu toplantÄ±nÄ±n bir amacÄ± da aslÄ±nda Ã¶zellikle sisteme katÄ±lmayan 5 ila 9 iÅŸÃ§i Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ran Ã§ok sayÄ±da firma bulunduÄŸu iÃ§in bu serbest muhasebecilerle buluÅŸmak, onlarla bir bilgi alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunmak, onlarÄ±n farkÄ±ndalÄ±k seviyesini yÃ¼kseltmekti."Â



UÄŸur Erkan, Ã§ok sayÄ±da firmanÄ±n hala sisteme dahil olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "SGK'dan bizim edinebildiÄŸimiz bir firma sayÄ±sÄ± bilgisi var. 5 ile 9 iÅŸÃ§i Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ran

firmalar arasÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 275 bin firmanÄ±n ancak yÃ¼zde 30'u sisteme girmiÅŸ. Ã‡ok ciddi bir sayÄ±da firmanÄ±n sisteme girmemiÅŸ olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yoruz. DolayÄ±sÄ±yla burada serbest muhasebeci ve mali mÃ¼ÅŸavirler tÃ¼m bu iÅŸleri onlar yaptÄ±klarÄ± iÃ§in kritik Ã¶neme sahipler. SÃ¼rekli temas halinde olmamÄ±zÄ±n bir anlamÄ± var." dedi.Â



"ÅžU ANDA SÄ°STEMDE 5 MÄ°LYON 300 BÄ°N KÄ°ÅžÄ° VAR"



Otomatik katÄ±lÄ±mda 2017 yÄ±lÄ±ndan itibaren BES'e 15 milyonu aÅŸkÄ±n kiÅŸinin dahil olduÄŸunu ancak bunlarÄ±n yaklaÅŸÄ±k 10 milyonunun ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ÅŸu anda sistemde 5 milyon 300 bin kiÅŸinin bulunduÄŸunu bildirdi.Â



BES'in ÅŸeffaf ve gÃ¼venilir bir yapÄ± olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izen Erkan, "BES, Ã§ok Ã¶nemli bir yapÄ±. Hem gÃ¼venilir hem de ÅŸeffaf bir yapÄ±. Burada operasyonu yapan ÅŸirket, fonu yÃ¶neten ÅŸirket, fonu saklayan ÅŸirket ayrÄ±, kaydÄ±nÄ± tutan ÅŸirket ayrÄ±, gÃ¶zetleyen ve denetleyen ayrÄ±, yasal otorite ayrÄ±. DolayÄ±sÄ±yla tam bir gÃ¼Ã§ler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± prensibinin Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir sistem bu." ÅŸeklinde sÃ¶zlerini tamamladÄ±.Â



"MALÄ° MÃœÅžAVÄ°RLER BES'TE SAC AYAÄžININ ORTASINDAKÄ° BÄ°RLEÅžTÄ°RÄ°CÄ° MERKEZ"Â



Ä°stanbul Serbest Muhasebeciler Mali MÃ¼ÅŸavirler OdasÄ± (Ä°SMMMO) YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± YÃ¼cel Akdemir ise BES ile muhasebeciler ve mali mÃ¼ÅŸavirler olarak ortak paydalarÄ±na deÄŸindi.Â



BES'te 3 temel aktÃ¶r bulunduÄŸunu dile getiren Akdemir, "Biri iÅŸveren, ikincisi Ã§alÄ±ÅŸan ve diÄŸeri de BES ÅŸirketleri. Ortada bir birleÅŸtirici lazÄ±m. 3 kesimle de iliÅŸkisi olan tek meslek gurubu mali mÃ¼ÅŸavirler. Ortada Ã§ok ciddi cezalar var. Biz mÃ¼ÅŸterimizi, iÅŸ vereni korumak zorundayÄ±z. AÃ§Ä±kÃ§asÄ± birinci bizim muhatap olduÄŸumuz kesim iÅŸveren. DolayÄ±sÄ±yla biz bu yasanÄ±n getirdiÄŸi yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼kleri zorunlu olarak iÅŸverene anlatÄ±yoruz. Biz bu 3'lÃ¼ sacayaÄŸÄ±nÄ±n ortasÄ±ndaki birleÅŸtirici merkez gÃ¶revindeyiz." dedi.Â



Ä°ÅŸverenin cezayla muhatap olmamasÄ± adÄ±na iÅŸÃ§ilerini BES'e kaydetmesi gerektiÄŸini belirten Akdemir, "Ortada eleÅŸtirsek de eksik de olsa fazla da olsa yasal yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼kler var. BES'e mÃ¼racaat etmeninin Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±zÄ± kaydetmemenin bir cezasÄ± var. Ä°ÅŸveren Ã¶nce kendini kollayacak. Bu cezalarda Ã¶yle kÃ¼Ã§Ã¼k cezalar

deÄŸil. Bir de bu gÃ¶nÃ¼llÃ¼ bir uygulama. Burada iÅŸverenin bir kaybÄ± yok, yÃ¼kÃ¼Â zaten biz Ã§ekiyoruz mali mÃ¼ÅŸavirler olarak. Ä°ÅŸveren iÅŸÃ§ilerini kaydedecek, 2 ay sonra isteyen iÅŸÃ§i sistemden ayrÄ±labiliyor. Ä°stiyorsa tamamÄ± ayrÄ±lÄ±yor sistemden." diye konuÅŸtu.Â



YÃ¼cel Akdemir, tasarruf konusunun TÃ¼rkiye'nin en bÃ¼yÃ¼k sorunlarÄ±ndan olduÄŸunu belirterek, "Tasarruf bu Ã¼lkenin en bÃ¼yÃ¼k sorunlarÄ±ndan biri. Yeteri kadar tasarruf edememiz ve tasarrufu da yatÄ±rÄ±ma yÃ¶nlendirememiz. DÃ¼nya bunu yapÄ±yor. TÃ¼rkiye'de bizim ÅŸirketlerimizi satÄ±n alan fonlarÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼

tasarruflardan oluÅŸuyor. Gelip fonlarÄ±nÄ± burada bizim yatÄ±rÄ±mlarÄ±mÄ±zla deÄŸerlendiriyorlar. Halbuki bizim yerel kaynaklarÄ±mÄ±z olmasÄ± lazÄ±m. Bu Ã¼lkeyi seven herkesin de bunu eksikliklerin giderilmesi kaydÄ±yla Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na anlatmasÄ± lazÄ±m." diye konuÅŸtu.