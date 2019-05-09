Eğitmen marketi

DİL eğitimi, sınava hazırlık veya herhangi bir hobi için ders almak başarıya doğru atılan adımların başında geliyor. Bu alanda pek çok seçenek var. Grup derslerine katılmak veya birebir özel ders almak gibi seçenekler ilk akla gelenlerden. Dijital çağda artık bu alanlarda da önemli değişimler yaşanıyor. ‘Edumi’ adındaki platform, özel ders verenlere özel ders almak isteyenleri internet üzerinde bir araya getiriyor. Girişimin kurucusu Emre Kati ise AT Kearney ve E&Y gibi dünya devlerinde yönetim danışmanlığı yapan bir profesyonel.

KÖYLER İÇİN ÇOK CAZİP

Edumi’nin 2018’in sonbahar aylarında hayata geçtiğini anlatan Kati, kurduğu startupı şu şekilde anlattı: “Özel ders vermek isteyenlerle özel ders almak isteyenleri tamamen online bir platform üzerinden canlı olarak bir araya getiren bir pazaryeri. Bir anlamda eğitmen hipermarketidir. Reyonlarımıza sınava hazırlık öğretmenleri, dil hocaları, hatta hobi hocaları bile vardır. Raflarımızdaki ürünler hocalarımızın saatidir. Çözdüğü soruna gelince pek çok öğrenci, ders takviyesi veya sınav hazırlığı için özel ders almaktadır. Edumi sayesinde evlerinden çıkmadan yüzlerce eğitmen arasından ihtiyacı oldukları özel dersi alabiliyorlar. Özel hoca seçiminin sınırlı olduğu ilçe, kasaba veya köylerden bile mesafeden bağımsız olarak eğitim almak aslında büyük kolaylık. Aynı şekilde dil eğitimini de canlı ve online olarak veriyoruz. Ayrıca özel ders için bütçesi daha kısıtlı olanlar için pek çok ders veya dil için sınıf derslerimiz de mevcuttur.”

BEYAZ TAHTA İLE DERS

Dünyada bu alanında uzaktan eğitim veren platformların son 5-8 yıl içinde ortaya çıktığını ve Türkiye’de ise bu alanda çok az platform olduğunu söyleyen Kati, “Edumi’nin sağladığı gibi karşılıklı video ekranı yanında beyaz tahta ile ders anlatımı yapan bir başka site yok. Sınav hazırlığı üzerine pek çok site var haliyle ve Youtube üzerinden de pasif konu anlatan eğitmenler var tabii. Hatta bazı isim yapmış eğitmenlerin kendi siteleri bile var. Ancak bütün eğitmenler bir arada olduğu ve adeta bir pazaryeri olan Edumi gibi bir başka girişim yok. Edumi’nin farkları sırasıyla sitede canlı ders anlatımının olması, seçilmiş eğitmenlerden oluşması ve hem sınıf dersi hem de özel ders tercihiyle özel ders için maddi durumu yeterli olmayan ancak ders veya dil takvikesine ihtiyaç duyan herkesin ulaşabileceği bir platform olması” dedi.

NASIL ÇALIŞIYOR?

EDUMİ’nin nasıl çalıştığına değinen Emre Kati, “Öğrenci Edumi sitesinden ders almak istediği konuda eğitmen, istediği fiyat aralığını veya başka kriterleri arıyor. Birebir özel ders almak istediği eğitmeni belirledikten sonra kendisiyle Edumi platformu üzerinden temasa geçiyor ve ders randevusu alıyor. Ders saati geldiğinde seçtiği eğitmen ile Edumi sistemi üzerinden bir linkle bağlanıyor ve dersini istediği yerden canlı olarak yapıyor. Platformda bir beyaz tahta üzerinden eğitmen dersini tahtaya yazdığı gibi anlatıyor öğrencisine. Ayrıca ekran paylaşımı ve dosya paylaşımı yapabiliyor. Her türlü sınava hazırlık, yabancı dil veya ALES, KPSS gibi çeşitli online kurslardan birini seçmek isteyen öğrenciler de bu canlı kurslara abonelik yöntemiyle üye olarak canlı derse katılım sağlayabiliyor. Kaçırdıkları veya katılamadıkları canlı derslerin videolarını diledikleri zaman seyredebiliyor. Ayrıca çok talep gören belirli derslerin videoları da özel olarak sitemizde satışta. İş modeline gelince, online özel derste gelir modelimiz ders ücreti üzerinden alınan komisyonlar. Sınıf derslerinde ise derse abonelikler ve satılan ders videoları üzerinden para kazanıyoruz” diye konuştu.

AİRBNB MELEĞİ YATIRIM YAPTI

KULLANICILARININ yüzde 97’sinin devamlı müşteri olduğunu ve bunun da kullanıcı memnuniyetinin çok yüksek olduğunu gösterdiğini belirten Kati, “Yurtdışından Airbnb’nin melek yatırımcısından melek yatırım aldık. Başka yabancı yatırımcılarla da görüşmelerimiz devam etmektedir. Edumi’nin özellikle online eğitimde gerek sınıf eğitimleri gerekse de birebir canlı online özel ders alanında herkesin uğradığı adres olmasını istiyoruz. Özellikle eğitim imkanları daha sınırlı kimselerin de kolayca faydalanabileceği bir platform olarak hem okul takviye, hem sınavlara hazırlık hem de dil öğrenme alanında Türkiye’nin en popular adresleri arasında görmek istiyoruz. Daha ileride online eğitim platformumuzla geleneksel eğitimin yetersiz kaldığı bazı alanlara da girmek istiyoruz” dedi.