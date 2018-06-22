Eğitimli Suriyeli kadınlar örgütlendi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriEğitimli Suriyeli kadınlar örgütlendi
GeriEkonomi Eğitimli Suriyeli kadınlar örgütlendi
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
İpek YEZDANİ
22.06.2018 - 22:17, Son Güncelleme:

Eğitimli Suriyeli kadınlar örgütlendi

İpek YEZDANİ
İpek YEZDANİ
ipek.yezdani@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İpek YEZDANİ
İpek YEZDANİ
ipek.yezdani@hurriyet.com.tr
Eğitimli Suriyeli kadınlar örgütlendi

Kimi doktor, kimi avukat, kimi mühendis… Suriye’deki savaştan kaçıp geldiler, Türkiye’de vasıfsız eleman oldular, şimdi hem Türk toplumuna entegrasyonu sağlamak hem de mesleklerini yapabilmek amacıyla SENA adlı bir toplulukta bir araya geldiler.

KİMİ edebiyatçı, kimi doktor, kimi avukat, ama burada hepsi vasıfsız eleman gibi… Suriye’deki iç savaştan kaçıp Türkiye’ye sığınmış olan beyaz yakalı Suriyeli kadınlar, kendileri gibi üniversite mezunu Suriyeli göçmen kadınlara iş imkanı bulabilmek ve Suriyeli kadınların Türk toplumuna entegrasyonunu sağlayabilmek amacıyla “SENA” (Suriyeli Kadınları Güçlendirme Topluluğu) adında bir topluluk kurdular. Suriyeli kadınlara yönelik eğitici seminerler ve kurslar düzenleyen topluluktaki kadınların en büyük amacıysa Türkiye’de kendi mesleklerini yapabilmek.

Eğitimli Suriyeli kadınlar örgütlendi

İstanbul Fatih’teki Uluslararası Arap Akademisyenler Derneği’nin ofisini kullanan SENA üyelerinin arasında ekonomistlerden mühendislere kadar geniş bir yelpazeye uzanan beyaz yakalı Suriyeli kadınlar bulunuyor.

SENA’nın Başkanı 44 yaşındaki Şeyma Buti, Şam Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı mezunu, iç savaştan önce Suriye’de gazetecilik yapıyormuş, Türkiye’deyse Arapça öğretmenliği yapıyor. Buti’nin 2012’de üniversite öğrencisi olan kızı, üniversitede rejim karşıtı bir yürüyüşe katıldığı için tutuklanınca artık emniyette olmadıklarını anlamış: “Kızım iki buçuk ay cezaevinde kaldı, o saatten itibaren her ikimizin de hayatı tehlikede olduğu için o hapisten çıkar çıkmaz Suriye’yi terk etmek zorunda kaldık. Kızım oradayken fen bilimleri okuyordu ama şimdi sıfırdan başladı, Mardin Artuklu Üniversitesi’nde siyaset bilimi okuyor, o dahil olmak üzere bütün üniversite mezunu Suriyeli kadınlara iş fırsatı yaratılmasını istiyoruz” diyor.

SIKINTIMIZ İŞ BULMAK
Buti, Suriyeli göçmen kadınların en büyük sorununun iş bulmak, işsizlik ve geçim sıkıntısı olduğunu söylüyor: “Suriye’deki savaşta kocasını kaybetmiş ve burada geçinmek için kendisi çalışmak zorunda olan çok kadın var. Ancak Suriyeli üniversite mezunu kadınların burada iş bulması çok zor. Biz de hem bu kadınların sosyal hayata daha fazla entegrasyonunu sağlamak, hem yeteneklerini geliştirmek, hem de onlara iş imkanları bulabilmek için bu topluluğu kurduk.”

Buti’ye göre yasal engellerin yanı sıra Suriyeli kadınların iş bulmasın önlerindeki en büyük engellerden biri de dil bariyeri ve Türk toplumundaki Suriyelilere karşı olan önyargılar: “Geçinmek için başka işler yaptığımızdan Türkçe öğrenmeye vaktimiz olmuyor. Türk toplumunda bizimle empati kuran ve bize iyi davranan çok insan var, ama biraz önyargı da var. Örneğin bazıları ‘Suriyeliler geldi işimizi elimizden aldı, yüzünden iş bulamıyoruz’ diyor, halbuki Suriyeliler de geçim derdinden dolayı düşük ücretlere çalışıyor. Aramızda diş hekimi, avukat, mühendis, iktisatçı var, hiçbiri mesleklerini yapamıyor.”

Dernek merkezinde düzenledikleri kursların konularıysa savaştan kaçıp gelen bir göçmen topluluğu için oldukça sofistike: “Eleştirel düşünce teknikleri, problem çözme teknikleri, düşünsel yetenekleri geliştirme, vs..”

Buti, üyelerinin yüzde 90’ından fazlası üniversite mezunu olduğundan dolayı bu tür kurs ve seminerlerle onların mevcut olan yeteneklerini daha da geliştirmeyi amaçladıklarını söylüyor. 

Eğitimli Suriyeli kadınlar örgütlendi

KIZIMI OKUTMAK İÇİN EVİMİ ARABAMI SATTIM
NUHA Feneri (57), muhasebeci. Türkiye’ye 2015’te Şam’dan gelmiş. Feneri, hikayesini şöyle anlatıyor: “Şam’da Suriye Ticaret Bankası’nda memur olarak çalışıyordum. Savaş sırasında oturduğumuz bölgede sürekli kız kaçırma vakaları oluyordu, Türkiye’ye geldik. Kızlarımın ikisi evli, birisi muhasebeci, dördüncüsü ise Beykent Üniversitesi’nde iç mimari okuyor, onu okutmak için Şam’daki evimi ve arabamı sattım” diyor.

Türkiye’ye pasaportuyla giriş yapan Feneri’nin en büyük sıkıntısıysa devlet hastanelerinde sınırdan kaçak yollardan gelen Suriyeli sığınmacılarla aynı haklara sahip olamamak: “Biz kurallara uygun bir şekilde geldiğimiz için geçici kimlik kartı alamadık, o yüzden de bu sağlık hizmetlerinden faydalanamıyoruz. Ben kanser tedavisi için özel hastanelere binlerce lira ödüyorum.” Beyan Sallahi (55) ise Suriye’de Şam Üniversitesi’nde biyoloji, kimya ve matematik okumuş.  Sallahi, “Dört çocuğum var, kaçmasaydık iki oğlumu zorla askere alacaklardı, şimdi en büyük sıkıntım mesleğimi yapamamak ve geçim derdi” diyor.

İpek YEZDANİ
İpek YEZDANİ
ipek.yezdani@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Ev alırken nelere dikkat etmelisiniz?

Bakan Fakıbaba'dan "patates" açıklaması

IMF, Türkiye ile ilgili iddiaları yalanladı

Eğitimli Suriyeli kadınlar örgütlendi