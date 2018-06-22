Eğitimli Suriyeli kadınlar örgütlendi

KİMİ edebiyatçı, kimi doktor, kimi avukat, ama burada hepsi vasıfsız eleman gibi… Suriye’deki iç savaştan kaçıp Türkiye’ye sığınmış olan beyaz yakalı Suriyeli kadınlar, kendileri gibi üniversite mezunu Suriyeli göçmen kadınlara iş imkanı bulabilmek ve Suriyeli kadınların Türk toplumuna entegrasyonunu sağlayabilmek amacıyla “SENA” (Suriyeli Kadınları Güçlendirme Topluluğu) adında bir topluluk kurdular. Suriyeli kadınlara yönelik eğitici seminerler ve kurslar düzenleyen topluluktaki kadınların en büyük amacıysa Türkiye’de kendi mesleklerini yapabilmek.

İstanbul Fatih’teki Uluslararası Arap Akademisyenler Derneği’nin ofisini kullanan SENA üyelerinin arasında ekonomistlerden mühendislere kadar geniş bir yelpazeye uzanan beyaz yakalı Suriyeli kadınlar bulunuyor.

SENA’nın Başkanı 44 yaşındaki Şeyma Buti, Şam Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı mezunu, iç savaştan önce Suriye’de gazetecilik yapıyormuş, Türkiye’deyse Arapça öğretmenliği yapıyor. Buti’nin 2012’de üniversite öğrencisi olan kızı, üniversitede rejim karşıtı bir yürüyüşe katıldığı için tutuklanınca artık emniyette olmadıklarını anlamış: “Kızım iki buçuk ay cezaevinde kaldı, o saatten itibaren her ikimizin de hayatı tehlikede olduğu için o hapisten çıkar çıkmaz Suriye’yi terk etmek zorunda kaldık. Kızım oradayken fen bilimleri okuyordu ama şimdi sıfırdan başladı, Mardin Artuklu Üniversitesi’nde siyaset bilimi okuyor, o dahil olmak üzere bütün üniversite mezunu Suriyeli kadınlara iş fırsatı yaratılmasını istiyoruz” diyor.

SIKINTIMIZ İŞ BULMAK

Buti, Suriyeli göçmen kadınların en büyük sorununun iş bulmak, işsizlik ve geçim sıkıntısı olduğunu söylüyor: “Suriye’deki savaşta kocasını kaybetmiş ve burada geçinmek için kendisi çalışmak zorunda olan çok kadın var. Ancak Suriyeli üniversite mezunu kadınların burada iş bulması çok zor. Biz de hem bu kadınların sosyal hayata daha fazla entegrasyonunu sağlamak, hem yeteneklerini geliştirmek, hem de onlara iş imkanları bulabilmek için bu topluluğu kurduk.”

Buti’ye göre yasal engellerin yanı sıra Suriyeli kadınların iş bulmasın önlerindeki en büyük engellerden biri de dil bariyeri ve Türk toplumundaki Suriyelilere karşı olan önyargılar: “Geçinmek için başka işler yaptığımızdan Türkçe öğrenmeye vaktimiz olmuyor. Türk toplumunda bizimle empati kuran ve bize iyi davranan çok insan var, ama biraz önyargı da var. Örneğin bazıları ‘Suriyeliler geldi işimizi elimizden aldı, yüzünden iş bulamıyoruz’ diyor, halbuki Suriyeliler de geçim derdinden dolayı düşük ücretlere çalışıyor. Aramızda diş hekimi, avukat, mühendis, iktisatçı var, hiçbiri mesleklerini yapamıyor.”

Dernek merkezinde düzenledikleri kursların konularıysa savaştan kaçıp gelen bir göçmen topluluğu için oldukça sofistike: “Eleştirel düşünce teknikleri, problem çözme teknikleri, düşünsel yetenekleri geliştirme, vs..”

Buti, üyelerinin yüzde 90’ından fazlası üniversite mezunu olduğundan dolayı bu tür kurs ve seminerlerle onların mevcut olan yeteneklerini daha da geliştirmeyi amaçladıklarını söylüyor.

KIZIMI OKUTMAK İÇİN EVİMİ ARABAMI SATTIM

NUHA Feneri (57), muhasebeci. Türkiye’ye 2015’te Şam’dan gelmiş. Feneri, hikayesini şöyle anlatıyor: “Şam’da Suriye Ticaret Bankası’nda memur olarak çalışıyordum. Savaş sırasında oturduğumuz bölgede sürekli kız kaçırma vakaları oluyordu, Türkiye’ye geldik. Kızlarımın ikisi evli, birisi muhasebeci, dördüncüsü ise Beykent Üniversitesi’nde iç mimari okuyor, onu okutmak için Şam’daki evimi ve arabamı sattım” diyor.

Türkiye’ye pasaportuyla giriş yapan Feneri’nin en büyük sıkıntısıysa devlet hastanelerinde sınırdan kaçak yollardan gelen Suriyeli sığınmacılarla aynı haklara sahip olamamak: “Biz kurallara uygun bir şekilde geldiğimiz için geçici kimlik kartı alamadık, o yüzden de bu sağlık hizmetlerinden faydalanamıyoruz. Ben kanser tedavisi için özel hastanelere binlerce lira ödüyorum.” Beyan Sallahi (55) ise Suriye’de Şam Üniversitesi’nde biyoloji, kimya ve matematik okumuş. Sallahi, “Dört çocuğum var, kaçmasaydık iki oğlumu zorla askere alacaklardı, şimdi en büyük sıkıntım mesleğimi yapamamak ve geçim derdi” diyor.