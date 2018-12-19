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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
19.12.2018 - 10:26, Son Güncelleme:

Eğitim harcamaları 2017 yılında arttı

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Eğitim harcamaları 2017 yılında arttı

Eğitim harcamaları 2017 yılında yüzde 9,8 artarak 176 milyar 452 milyon TL oldu.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı eğitim harcamaları istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye'de eğitim harcamaları 2017 yılında 2016 yılına göre yüzde 9,8 artarak 176 milyar 452 milyon TL oldu. 2017 yılında bir önceki yıla göre eğitim harcamalarının en çok arttığı eğitim düzeyleri; yüzde 19 ile ortaöğretim, yüzde 16,1 ile okul öncesi oldu.

EĞİTİM HARCAMASININ GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 5,7 OLDU

Eğitim harcamalarının, gayri safi yurtiçi hasıla içindeki payı 2016 yılında yüzde 6,2 iken, 2017 yılında yüzde 5,7 oldu.

EĞİTİM HARCAMALARININ YÜZDE 74,5'İ DEVLET TARAFINDAN FİNANSE EDİLDİ

Türkiye'de 2017 yılında yapılan eğitim harcamalarının yüzde 74,5'i devlet tarafından finanse edildi. Eğitim harcamaları içerisinde hanehalklarının yaptığı harcamaların payı ise yüzde 19 oldu.

DEVLET KURUMLARI EN BÜYÜK EĞİTİM HARCAMASINI YÜKSEKÖĞRETİME YAPTI

Devlet kurumlarınca yapılan harcamaların yüzde 31'ini (37 milyar 571 milyon TL) yükseköğretim, yüzde 26'sını (31 milyar 565 milyon TL) ortaöğretim oluşturdu. Özel kurumlarca yapılan harcamaların ise yüzde 45,3'ü (16 milyar 244 milyon TL) ortaöğretim, yüzde 27,1'i (9 milyar 733 milyon TL) yükseköğretime yapıldı.

ÖĞRENCİ BAŞINA EĞİTİM HARCAMASI 8 BİN 111 TL OLDU

Öğrenci başına yapılan eğitim harcaması 2016 yılında 7 bin 498 TL olurken, 2017 yılında ise 8 bin 111 TL olarak gerçekleşti.

ÖĞRENCİ BAŞINA EN ÇOK HARCAMA YÜKSEKÖĞRETİME YAPILDI

Eğitim düzeylerine göre değerlendirildiğinde, 2017 yılında öğrenci başına harcamanın en yüksek olduğu eğitim düzeyi 13 bin 652 TL ile yükseköğretim oldu.

ÖĞRENCİ BAŞINA HARCAMANIN EN ÇOK ARTTIĞI EĞİTİM DÜZEYİ ORTAÖĞRETİM OLDU

Öğrenci başına toplam eğitim harcaması bir önceki yıla göre yüzde 8,2 arttı. Eğitim harcamalarının 2017 yılında 2016 yılına göre en fazla artış gösterdiği eğitim düzeyi ise yüzde 20,6 ile ortaöğretim oldu. Bunu yüzde 5 ile ilkokul ve ortaokul takip etti.

 

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