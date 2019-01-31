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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
31.01.2019 - 15:25, Son Güncelleme:

Ege'nin tarım ihracatı 5 milyar doları aştı

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Ege'nin tarım ihracatı 5 milyar doları aştı

Bölgeden geçen yıl en fazla çekirdeksiz kuru üzüm, tütün ve soğutulmuş balık ihraç edildi, ABD, Almanya ve İngiltere en büyük pazarlar oldu.

Ege Bölgesi'nden yapılan tarım ürünleri ihracatı, 2018 yılında 5 milyar doları aştı.

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, 2017 yılında 4 milyar 514 milyon dolar olan tarım ürünleri ihracatı, 2018 yılında yüzde 11'lik artışla 5 milyar 2 milyon dolara yükseldi.

EİB'in 2018 yılındaki 13 milyar 324 milyon dolarlık toplam ihracattan tarım ürünleri ihracatının aldığı pay yüzde 38 oldu.

Ege Tütün İhracatçıları Birliği, 990 milyon dolarla tarım ürünleri içinde en büyük dilime sahip olurken Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği 989 milyon dolar, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 870 milyon dolar ihracat yaptı.
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin 832 milyon dolar ile rekor kırdığı ihracatta, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 600 milyon dolar, Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 402 milyon dolar, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği de 290 milyon dolar gelir elde etti.

En çok ihraç edilen tarım ürünleri arasında çekirdeksiz kuru üzüm 488 milyon dolar ile ilk sırada yer aldı. Tütün mamulleri 461 milyon dolarlık tutarla ikinci, taze soğutulmuş balıklar 389 milyon dolar ile üçüncü oldu.

175 ÜLKEYE TARIM ÜRÜNÜ SATILDI

En çok ihraç edilen diğer tarım ürünleri ise yaprak tütün, kuru incir, konserve, yumurta, fileto balık, kanatlı eti, kuru kayısı, bitkisel yağ, zeytinyağı, zeytin, odun dışı orman ürünleri ve yağlı tohumlar oldu.

Tarım ürünlerinde Ege Bölgesi’nden en fazla ihracat 490 milyon dolarla ABD'ye yapıldı.
Bu ülkeyi 401 milyon dolarla Almanya ve 343 milyon dolarla İngiltere takip etti. EİB'den tarım ürünleri ihracatı yapılan ülke sayısı 175'e ulaştı.

İhracatla ilgili değerlendirmede bulunan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, tarım ürünleri ihracatında ithal girdi oranının çok sınırlı olduğunu, Ege'den yapılan bu ihracatın katma değerinin tamamına yakınının Türkiye'de kaldığını belirtti.
Tarım sektörünün 1970'li yıllarda Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'dan yüzde 30 pay alırken bugün yüzde 6 civarında pay alabildiğini ifade eden Celep, "Tarım sektörü refahını artırdığımız takdirde üretici, üretim bölgelerinde kalır ve üretmeye devam eder. Politikalarımızı bu sonuca ulaşacak şekilde kurgulamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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