Egeli ihracatçılara yeşil pasaport
Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) üyesi 568 ihracatçı yeşil pasaport sahibi oldu.
EİB'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin ihracatının yaklaşık yüzde 80'ini yaptığı 128 ülkeye vizesiz girme imkanı veren yeşil pasaportun, 23 Mart 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan kararla yıllık 1 milyon dolar üzerinde ihracat yapan ihracatçılara verilmeye başlandığı hatırlatıldı.
EİB'in, 31 Aralık 2017'ye kadar 568 ihracatçıya yeşil pasaport verilmesi işlemine aracılık ettiği ifade edilen açıklamada, Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği üyesi ihracatçıların 112 yeşil pasaport ile ilk sırada yer aldığı, Ege Maden İhracatçıları Birliği üyelerinin 103, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği üyelerinin 62 yeşil pasaport ile sıralandığı kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen EİB Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, 2018 yılının sonunda en az bin Egeli ihracatçının yeşil pasaport sahibi olmasını beklediklerini belirtti.
Yeşil pasaportun ihracatçılara vizesiz seyahat özgürlüğü ve hızlı hareket etme kabiliyeti sağladığını kaydeden Ünlütürk, "2018 yılının ocak-mart döneminde EİB'den yapılan ihracat yüzde 23'lük artışla 2 milyar 729 milyon dolardan, 3 milyar 361 milyon dolara yükseldi.
Bu artış yeşil pasaport başvurusu yapabilecek ihracatçı sayısında artış olacağına işaret ediyor." değerlendirmesinde bulundu.
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