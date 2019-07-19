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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
19.07.2019 - 12:14, Son Güncelleme:

Ege kanyonlarını aratmıyor! Görenleri kendisine hayran bırakıyor

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Ege kanyonlarını aratmıyor! Görenleri kendisine hayran bırakıyor

Diyarbakır'ın Silvan, Kulp, Hazro ilçeleri arasında bulunan ve ismini bulunduğu köyden alan Taşköprü, manzarası ile görenleri kendine hayran bırakıyor. Şelalesi ve suyu ile cenneti andıran bölge, ziyaretçilerini bekliyor.

Silvan, Kulp, Hazro ilçeleri üçgeninde bulunan ve adını bulunduğu Taşköprü köyünden alan, halkın Geleye Goderne olarak adlandırdığı bölge çevredeki vatandaşların en gözde mekanı haline geldi. Eşsiz güzelliği ile Akdeniz ve Ege kanyonlarını andıran Taşköprü, doğal manzarası ile görenleri kendisine hayran bırakıyor. Dağların arasında cennetten bir köşeyi andıran bölgeye gelen vatandaşlar, piknik yapıp yüzüyor.

Ege kanyonlarını aratmıyor Görenleri kendisine hayran bırakıyor
Bölgeye gelip eşsiz manzaranın tadını çıkaran vatandaşlar, alanın çevre düzenlemesinin yapılarak dünyaya tanıtılmasını istiyor. Akarsuyun doğal yapısının hayranlık uyandırdığını belirten vatandaşlar, yetkililerin çok bilinmeyen Taşköprü’nün tanıtımını yaparak yerli ve yabacı turistlerin bölgeye gelmesini istiyor.
Ege kanyonlarını aratmıyor Görenleri kendisine hayran bırakıyor
“Burası Diyarbakır’ın en güzel yeri”
Ailesiyle piknik için Taşköprü’ye gelen 13 yaşındaki Sami Yusuf Bayram, sabah geldiklerinde alanın çöple dolu olduğunu söyledi. Çöpleri topladıktan sonra yüzmeye başladıklarını belirten Bayram, “Bence burayı korumaya almaları lazım. Çünkü geldiğimizde acayip şekilde çöp ve deterjan kokusu geliyordu.
Ege kanyonlarını aratmıyor Görenleri kendisine hayran bırakıyor
Burası güzel bir yer, koruma altına almaları lazım. Yurt dışından da turistlerin gelmesi lazım, çünkü çok güzel bir yer. Diyarbakır’ın en güzel yeri olabilir. Buraya geldiğimizde kötü bir şeyle karşılaşmadık. Gayet güzel bir şekilde pikniğimizi yapıp gideceğiz” dedi.
Ege kanyonlarını aratmıyor Görenleri kendisine hayran bırakıyor
“Tur operatörleri buraya sefer yapmalı”
Piknik yapıp, suya girmek için Taşköprü’ye gelen Fahri Topal ise, Kulp’un İslam köyünde yaşadığını ifade ederek, her hafta sonu Taşköprü’ye geldiğini söyledi. Topal, “Hafta sonu bölgede yer bulunmuyor. Memleketimiz güzeldir, seviyoruz, hiçbir sıkıntı da yok. Hiçbir olay yok. Yetkililer memleketimize sahip çıksın, park düzenlemesi yapsınlar.
Ege kanyonlarını aratmıyor Görenleri kendisine hayran bırakıyor
Yollardan gelemiyoruz, yukarıdan geliyoruz aşağıya kadar arabanın frenleri tutmuyor, hep rampa. Bütün turizm şirketlerine sesleniyorum, buralara da sefer yapsınlar. Memleketimiz güzeldir, sahip çıkalım memleketimize. Onlarındır buralar. Burayı bırakıp batıya kaçmışlar. Ne işiniz var batıda, buraya gelin” diye konuştu.
Ege kanyonlarını aratmıyor Görenleri kendisine hayran bırakıyor
Ailesiyle birlikte suyun ve pikniğin tadını çıkartan Kandil Nurşin Topal da, “Hoş bir yer, sonuçta bizim memleketimiz, doğal ortam. Sürekli olarak yılda mutlaka 3, 4 defa geldiğimiz bir yer. Burası hoş, tatili burada geçirmeyi düşünüyorum. Batıya gitmektense burası daha güzel” şeklinde konuştu.
Ege kanyonlarını aratmıyor Görenleri kendisine hayran bırakıyor

Ege kanyonlarını aratmıyor Görenleri kendisine hayran bırakıyor

 

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