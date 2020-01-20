Ege İhracatçı Birlikleri, ihracatta karbon ayak izini azaltmayı hedefliyor

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, birlik binasında düzenlenen basın toplantısında, 2019'u Çin yılı ilan ettiklerini anımsattı. Çin konusunda çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini belirten Eskinazi, "Ege İhracatçı Birlikleri olarak temel amacımız, ihracatı daha az karbon ayak izi bırakarak yapmak. Kurum içi strateji geliştirme çalışmalarında bu amaçla 2020 yılının 'Sürdürülebilirlik Yılı' olarak belirlenmesine karar verdik." diye konuştu.

İzmir'in Türkiye'ye ihracatı öğreten bir şehir olduğunu ifade eden Eskinazi, sürdürülebilirlik konusunda da öncü olmayı hedeflediklerini aktardı. Ege Bölgesi'nin sürdürülebilir üretim merkezi olduğunu tüm dünyaya göstermek istediklerinin altını çizen Eskinazi, "Bu amaçla 2020 yılında yerel yönetimler, kamu kurumları, üniversiteler ve diğer sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapacağız. Sürdürülebilirlik ile ilgili elçilik görevi görecek Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu kuracağız." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan Birleşmiş Milletler bünyesindeki Global Compact’a üye olduklarını kaydeden Eskinazi, bu kurumun ortaya koyduğu insan hakları, yolsuzlukla mücadele, çevre ve çalışma standartlarını belirleyen 10 ilkeyi hayata geçirmekte kararlı olduklarını aktardı.

Birlik olarak pet şişe kullanımını bıraktıklarını, yaklaşık 15 yıldır kağıtsız ortamda çalıştıklarını dile getiren Eskinazi, yaklaşık 30 yıldır da sürdürülebilirliğin en önemli unsurlarından olan organik üretim faaliyetine devam ettiklerini bildirdi. Ticaret Bakanlığı tarafından organik sektöründe "koordinatör birlik" olarak atandıklarına işaret eden Eskinazi, "Bizden sonra gelecek nesillerin kaynaklarından çalmadan, mevcut kaynakları doğaya duyarlı şekilde kullanacak yöntemleri geliştirmeli ve uygulamalıyız. İhracatı daha az karbon ayak izi bırakarak yapmak ve 2020 yılında hedeflerimize ulaşmak için Ege İhracatçı Birlikleri olarak 366 gün 24 saat, 'Sürdürülebilir bir dünya için, sürdürülebilir üretim ve sürdürülebilir ihracat' sloganıyla çalışacağız." dedi.

"KESTİĞİMİZ HER AĞACIN KARŞILIĞINDA 10 AĞAÇ DİKİYORUZ"

EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya da maden sektörünün ormanlara zarar verdiğine dair bilgi kirliliğinin olduğunu ileri sürdü. Türkiye'nin maden potansiyelinin çok yüksek olduğunu belirten Kaya, "Sürdürülebilir çevre ve insan için her görüşmeyi yapıyoruz. Bir tane Türkiye var. Biz de bu annenin çocuklarıyız. Yaklaşık 100 bin ağaç diktik sektör olarak. Kestiğimiz her ağacın karşılığında 10 ağaç dikiyoruz. 'Ben' değil 'biz' diyerek hassasiyetlerimizi yürütüyoruz." diye konuştu. Bir diğer koordinatör başkan yardımcısı ve Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep de sürdürülebilirliğin ihracat rakamlarına doğrudan yansıyacağını ifade etti.