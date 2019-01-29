EFT ücreti matraha ekleniyor
Kredi kartları borçlarını yapılandıran Ziraat Bankası, vatandaşların şikâyetlerine neden olan EFT ücretlerinin bankacılık hizmetleri gereği tahsil edildiğini belirterek, EFT ücretlerinin kredi matrahına dahil edildiğini açıkladı. Kredi kartı yapılandır-masına ilişkin vatandaşlardan Hürriyet’e gelen sorulara Ziraat Bankası’ndan gelen yanıtlar şöyle:
Birleştiren ihtiyaç kredisinde yaş sınırı var mı? 70 ya da 80 yaşında olan emekliler de yapılandırmadan yararlanabiliyorlar mı?
Birleştiren ihtiyaç kredisi ürünümüzden ülkemiz ekonomik hayatının içinde yer alan ve bireysel kredi kartı olan tüm vatandaşlarımız yararlanabiliyor.
TMSF bünyesindeki şirketlerde çalışanların borçları da yapılandırılıyor mu?
Birleştiren ihtiyaç kredisi ürünümüzün temel kriteri müşterimizin serbest, harcanabilir gelirinin olmasıdır. Gelirini belgeleyen tüm müşterilerimizin kredi başvuruları değerlendirilmektedir.
Normal kredilerde eşin durumuna bakılmazken birleştiren krediye müracaat edenlerde bakılıyor. Güncellenmeyen kredi kartı borç kayıtları nedeniyle kredi alınmadığı iddiaları doğru mu?
‘Normal kredilerde eşin durumuna bakılmazken birleştiren krediye müracaat edenlerde bakılıyor’ ifadesi tam olarak doğru değildir. Bireysel kredi değerlendirmelerinin tamamında eş durumu değerlendirme aşamasında kontrol edilen bir husustur. Bu kredinin temel kurgusunda aylık gelir ile mevcut taksitlerin ödenebilmesi bulunmaktadır. Birleştiren ihtiyaç kredisi ürünümüz, mevcut tüketici kredisi ürünlerimizin değerlendirme kriterlerinden çok daha esnek bir kurguda değerlendirilmektedir. Bu nedenle farklı bazı kredi değerlendirme noktalarına bakmayarak kişinin gelirine daha çok odaklanıyoruz. Müşterinin mevcut geliri ile bu kredinin ödenebildiğini gördüğümüz noktada kredi kullandırımı yapıyoruz.
Her kredi kartı için EFT ücret alınıyor mu?
Birleştiren ihtiyaç kredisi ürününde kredi kullandırım tutarı ilgili bankanın kredi kartına EFT ile gönderilmekte, bankacılık hizmetleri gereği de cari EFT ücreti tahsil edilmektedir. Müşterilerimize kolaylık sağlamak adına EFT ücretleri de kredi matrahına eklenmektedir.
Maaş kartına bağlı hesaplarda bir yapılandırma söz konusu mu?
Kredi kartı bakiyeleri dışında diğer bireysel krediler ve kredili mevduat hesabı borçları birleştiren ihtiyaç kredisi kapsamında değildir. Ancak bankamız müşterilerimizin diğer vadesi geçmiş, takibe intikal etmiş bireysel harcama kaynaklı kredi borçlarına alternatif ödeme kolaylıkları getirmekte, yeni kampanyalar düzenlemektedir.
Yapılandırma sırasında kefil istendiği eleştirileri hâlâ devam ediyor, bu konuda bir değişiklik var mı?
Birleştiren ihtiyaç kredisi ürünümüzde kefil alınmadığı daha önce de belirtilmişti, uygulamamızda herhangi bir değişiklik bulunmamakta, kefil istenmemektedir.
8 Ocak tarihinde başlatılan kredi kartlarının yapılandırılmasına ilişkin şimdiye kadar yapılan başvurular, yapılandırmalar hakkında bilgi verir misiniz?
Birleştiren ihtiyaç kredisi ürünümüze yoğun şekilde başvurular devam etmekte. Müşterilerimizin kredi kartı borçlarını finanse ederek sağlıklı bir finansal yapıya ulaşmalarını sağladığımızı ve ürünümüzün amacına ulaştığını görüyoruz.
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