Efsane morali!
Ziraat Bankası’nın Yeşilçam’ın efsane isimlerini bir araya getirdiği son reklam filmi büyük beğeni topladı. Çekimleri 4 ay süren reklam filminde, efsane sanatçılar Türk insanına moral aşılıyor. Reklamda, Hulusi Kentmen’den Adile Naşit’e birçok önemli isim, eski filmlerdeki görüntüleriyle yer alıyor.
ZİRAAT Bankası’nın Yeşilçam’ın efsane isimlerini bir araya getirdiği son reklam filmi herkesin dilinde. Hulusi Kentmen’den Adile Naşit’e, Münir Özkul’dan, Halit Akçatepe’ye kadar birçok efsane Yeşilçam sanatçısı Ziraat Bankası’nın son reklam filminde evimize, ofisimize, fabrikamıza, dükkanımıza geliyorlar, bizlere moral aşılıyorlar.
Çekimlerin 4 ayda, reklam ajansı ‘Happy People’ tarafından çekildiğini anlatan Ziraat Bankası Bankacılık Operasyonları ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş, “Reklam filmi tüm kesimler tarafından büyük beğeni topladı. Amacımız insanımızın sıkıldığı anlarda moral vermek” dedi.
KUCAKLAYICI BİR DİL
155. yıl reklam filmiyle ilgili detayları paylaşan Ali Kırbaş, şu değerlendirmeyi yaptı: “Bankamız bu yıl 155. yaşına bastı. Bu kurumlar için kolay kolay nasip olmayacak bir gurur ve mutluluk. Biz heyecanımızı her yıl yaptığımız imaj reklam filmlerimizle halkımızla paylaşıyoruz.
Reklam filmlerimizi yaparken ülkemizin bulunduğu konjonktüre uygun, toplumun nabzını tutan, ülkemize ve insanımıza moral verici, toplumun tüm kesimlerinin beğeneceği ve kucaklayıcı bir dil ve ortak paydayı yakalamaya çalışıyoruz. Bunları yaparken bir buçuk asrı aşkın yaşımızın olgunluğu ve feraseti içerisinde hareket ediyoruz. Her işimizde olduğu gibi çok detaylı ve hassas çalışmalardan sonra hem ne yapacağımıza hem de nasıl yapacağımıza karar veriyoruz.”
AKÇATEPE’NİN TORUNU
Reklam filmini uzun yıllardır birlikte çalıştıkları reklam ajansı Happy People ile birlikte hayata geçirdiklerini belirten Ali Kırbaş, “Yeşilçam’ın efsane karakterlerini günümüz dünyasında geçen bir filmde buluşturduk. Bizlerle sohbet etmelerini sağladık, nasihatlerini dinledik. Bunaldığımız, sıkıldığımız anlarda moral vermelerini istedik. Bu başlı başına çok önemli bir olaydı. Kıymetli sanatçımız rahmetli Halit Akçatepe’nin yer aldığı sahnede yanında oynayan küçük kızımız, Halit Akçatepe’nin kendi öz torunuydu. Büyük usta Halit Akçatepe’yle torununun aynı filmde oynaması bu filme ayrı bir önem ve anlam kazandırıyor bizim için. Aslında filmin kurgusuna baktığımızda yaşı itibariyle çok şeyler görmüş, geçirmiş bankamızın dilinden, insanımızın birbirine destek olduğunda,
birlikte her türlü zorluğun üstesinden gelinebildiğini anlattık. Filmimizde usta bestekar Melih Kibar’a ait Hababam Sınıfı’nın unutulmaz müziğine
yer verildi” dedi.
ALBAYRAK: BİZ HİÇ VAZGEÇMEYECEĞİZ
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da reklam filmini Twitter hesabından paylaşarak, “Biz büyük bir milletiz. El ele verir her şeyin üstesinden geliriz. Bir kez daha elimizi, gönlümüzü taşın altına koyacağız. Yılmayacak, cesur olacağız. Çok çalışıp çok üreteceğiz. Birbirimize hem güç hem umut olacağız” yorumunu yaptı. Reklam filmini “Büyük ve Güçlü Türkiye için #BizHiçVazgeçmeyeceğiz” etiketiyle paylaşan Albayrak’ın tweet’i binlerce retweet ve yorum aldı.
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