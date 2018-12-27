Efsane morali!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriEfsane morali!
GeriEkonomi Efsane morali!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Ceyhun KUBURLU
27.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Efsane morali!

Ceyhun KUBURLU
Ceyhun KUBURLU
ckuburlu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ceyhun KUBURLU
Ceyhun KUBURLU
ckuburlu@hurriyet.com.tr
Efsane morali!

Ziraat Bankası’nın Yeşilçam’ın efsane isimlerini bir araya getirdiği son reklam filmi büyük beğeni topladı. Çekimleri 4 ay süren reklam filminde, efsane sanatçılar Türk insanına moral aşılıyor. Reklamda, Hulusi Kentmen’den Adile Naşit’e birçok önemli isim, eski filmlerdeki görüntüleriyle yer alıyor.

ZİRAAT Bankası’nın Yeşilçam’ın efsane isimlerini bir araya getirdiği son reklam filmi herkesin dilinde. Hulusi Kentmen’den Adile Naşit’e, Münir Özkul’dan, Halit Akçatepe’ye kadar birçok efsane Yeşilçam sanatçısı Ziraat Bankası’nın son reklam filminde evimize, ofisimize, fabrikamıza, dükkanımıza geliyorlar, bizlere moral aşılıyorlar.

Efsane morali

Çekimlerin 4 ayda, reklam ajansı ‘Happy People’ tarafından çekildiğini anlatan Ziraat Bankası Bankacılık Operasyonları ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş, “Reklam filmi tüm kesimler tarafından büyük beğeni topladı. Amacımız insanımızın sıkıldığı anlarda moral vermek” dedi.

KUCAKLAYICI BİR DİL

155. yıl reklam filmiyle ilgili detayları paylaşan Ali Kırbaş, şu değerlendirmeyi yaptı: “Bankamız bu yıl 155. yaşına bastı. Bu kurumlar için kolay kolay nasip olmayacak bir gurur ve mutluluk. Biz heyecanımızı her yıl yaptığımız imaj reklam filmlerimizle halkımızla paylaşıyoruz.

Efsane morali

Reklam filmlerimizi yaparken ülkemizin bulunduğu konjonktüre uygun, toplumun nabzını tutan, ülkemize ve insanımıza moral verici, toplumun tüm kesimlerinin beğeneceği ve kucaklayıcı bir dil ve ortak paydayı yakalamaya çalışıyoruz. Bunları yaparken bir buçuk asrı aşkın yaşımızın olgunluğu ve feraseti içerisinde hareket ediyoruz. Her işimizde olduğu gibi çok detaylı ve hassas çalışmalardan sonra hem ne yapacağımıza hem de nasıl yapacağımıza karar veriyoruz.”

AKÇATEPE’NİN TORUNU

Efsane morali

Reklam filmini uzun yıllardır birlikte çalıştıkları reklam ajansı Happy People ile birlikte hayata geçirdiklerini belirten Ali Kırbaş, “Yeşilçam’ın efsane karakterlerini günümüz dünyasında geçen bir filmde buluşturduk. Bizlerle sohbet etmelerini sağladık, nasihatlerini dinledik. Bunaldığımız, sıkıldığımız anlarda moral vermelerini istedik. Bu başlı başına çok önemli bir olaydı. Kıymetli sanatçımız rahmetli Halit Akçatepe’nin yer aldığı sahnede yanında oynayan küçük kızımız, Halit Akçatepe’nin kendi öz torunuydu. Büyük usta Halit Akçatepe’yle torununun aynı filmde oynaması bu filme ayrı bir önem ve anlam kazandırıyor bizim için. Aslında filmin kurgusuna baktığımızda yaşı itibariyle çok şeyler görmüş, geçirmiş bankamızın dilinden, insanımızın birbirine destek olduğunda,
birlikte her türlü zorluğun üstesinden gelinebildiğini anlattık. Filmimizde usta bestekar Melih Kibar’a ait Hababam Sınıfı’nın unutulmaz müziğine
yer verildi” dedi.

ALBAYRAK: BİZ HİÇ VAZGEÇMEYECEĞİZ

Efsane morali

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da reklam filmini Twitter hesabından paylaşarak, “Biz büyük bir milletiz. El ele verir her şeyin üstesinden geliriz. Bir kez daha elimizi, gönlümüzü taşın altına koyacağız. Yılmayacak, cesur olacağız. Çok çalışıp çok üreteceğiz. Birbirimize hem güç hem umut olacağız” yorumunu yaptı. Reklam filmini “Büyük ve Güçlü Türkiye için #BizHiçVazgeçmeyeceğiz” etiketiyle paylaşan Albayrak’ın tweet’i binlerce retweet ve yorum aldı.

Ceyhun KUBURLU
Ceyhun KUBURLU
ckuburlu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle