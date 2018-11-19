Efsane CEO tutuklandı: İlk açıklama Macron'dan geldi
Dünya otomotiv devi Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakının efsane CEO ve Başkanı Carlos Ghosn’un mali ihlallerden dolayı Japonya’da tutuklandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Carlos Ghosn’un tutuklanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, “Fransa olarak bu konuda son derece ihtiyatlı olacağız” dedi.
GHOSN ile ilgili soruşturmanın, Nissan'ın iç soruşturması olduğu, efsane CEO'nun görevden alınacağı kaydediliyor. Nissan, Carlos Ghosn'un gelirini "uzun yıllar boyunca" düşük beyan ettiğini doğruladı.
Japon otomotiv devi Nissan’dan yapılan açıklamada, iç soruşturmanın Lübnan asıllı Brezilya doğumlu Fransız vatandaşı 64 yaşındaki Ghosn’un maaşını yıllardır düşük gösterdiğini ortaya koyduğu ve efsane CEO’nun görevine son verileceği ifade edildi.
44 MİLYON DOLAR KAÇIRMIŞ
Açıklamada, Carlos Ghosn’un firma kazancının şahsi kullanımı dahil diğer kusurlu davranışlarının da tespit edildiği kaydedildi Nissan, savcılara bilgi sağladığını ve soruşturmayla ilgili işbirliği yaptığını da açıkladı. Japon haber ajansı Kyodo ise Ghosn’un bir başka Nissan yöneticisi Greg Kelly ile birlikte elde ettiği gelirleri 44 milyon dolar az bildirdiği ve bu yolla vergi kaçırdığını bildirdi.
EN BÜYÜK GRUP
Ghosn, 1999 yılında Renault ile sermaye ortaklığı çerçevesinde Japon otomobil şirketinin devrini yönetmek için operasyon direktörlüğü sıfatıyla Nissan’a gelmişti.
Şirketin iyileştirilmesine yönelik fabrikaların kapatılması dahil katı yeniden yapılanma önlemlerine öncülük eden Ghosn, 2001 yılında hisse sahipleriyle yapılan toplantıda Nissan’ın CEO’su, 2005’te de Renault’nun CEO’su oldu.
Japon Mitsubishi şirketi de 2016 yılında Nissan-Renault’nun sermaye ortaklığına katıldı. Nissan, Renault ve Mitsubishi ortaklığı, bu yılın ilk yarısında 5.5 milyon adedi aşan satışya başlıca rakibi Volkswagen’i geride bırakarak dünyanın en büyük otomobil satıcısı oldu.
NİSSAN'I AYAĞA KALDIRDI AMA...
Lübnan asıllı Fransız vatandaşı Ghosn, iflas aşamasına gelen Nissan şirketini zor günleri atlatıp, ayağa kaldırmıştı.
Kariyerine Michelin’de başlayan Ghosn, daha sonra 1999 yılında Renault’a katılmış ve Fransız şirketinin 2001 yılında Japon şirketiyle ortaklık kurmasına öncülük etmişti.
Tokyo Bölge Savcılığı yetkilileri, Carlos Ghosn aleyhindeki davayı soruşturmak için 19 Kasım'da Nissan Motor Co.'nun Yokohama merkezine girdi
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