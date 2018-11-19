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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Emre ÖZPEYNİRCİ
19.11.2018 - 13:00, Son Güncelleme:

Efsane CEO tutuklandı: İlk açıklama Macron'dan geldi

Emre ÖZPEYNİRCİ
Emre ÖZPEYNİRCİ
eozpeynirci@hurriyet.com.tr
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Emre ÖZPEYNİRCİ
Emre ÖZPEYNİRCİ
eozpeynirci@hurriyet.com.tr
Efsane CEO tutuklandı: İlk açıklama Macron'dan geldi

Dünya otomotiv devi Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakının efsane CEO ve Başkanı Carlos Ghosn’un mali ihlallerden dolayı Japonya’da tutuklandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Carlos Ghosn’un tutuklanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, “Fransa olarak bu konuda son derece ihtiyatlı olacağız” dedi.

GHOSN ile ilgili soruşturmanın, Nissan'ın iç soruşturması olduğu, efsane CEO'nun görevden alınacağı kaydediliyor. Nissan, Carlos Ghosn'un gelirini "uzun yıllar boyunca" düşük beyan ettiğini doğruladı.

Japon otomotiv devi Nissan’dan yapılan açıklamada, iç soruşturmanın Lübnan asıllı Brezilya doğumlu Fransız vatandaşı 64 yaşındaki Ghosn’un maaşını yıllardır düşük gösterdiğini ortaya koyduğu ve efsane CEO’nun görevine son verileceği ifade edildi.

44 MİLYON DOLAR KAÇIRMIŞ
Açıklamada, Carlos Ghosn’un firma kazancının şahsi kullanımı dahil diğer kusurlu davranışlarının da tespit edildiği kaydedildi Nissan, savcılara bilgi sağladığını ve soruşturmayla ilgili işbirliği yaptığını da açıkladı. Japon haber ajansı Kyodo ise Ghosn’un bir başka Nissan yöneticisi Greg Kelly ile birlikte elde ettiği gelirleri 44 milyon dolar az bildirdiği ve bu yolla vergi kaçırdığını bildirdi.

Efsane CEO tutuklandı: İlk açıklama Macrondan geldi

EN BÜYÜK GRUP
Ghosn, 1999 yılında Renault ile sermaye ortaklığı çerçevesinde Japon otomobil şirketinin devrini yönetmek için operasyon direktörlüğü sıfatıyla Nissan’a gelmişti.

Şirketin iyileştirilmesine yönelik fabrikaların kapatılması dahil katı yeniden yapılanma önlemlerine öncülük eden Ghosn, 2001 yılında hisse sahipleriyle yapılan toplantıda Nissan’ın CEO’su, 2005’te de Renault’nun CEO’su oldu.

Japon Mitsubishi şirketi de 2016 yılında Nissan-Renault’nun sermaye ortaklığına katıldı. Nissan, Renault ve Mitsubishi ortaklığı, bu yılın ilk yarısında 5.5 milyon adedi aşan satışya başlıca rakibi Volkswagen’i geride bırakarak dünyanın en büyük otomobil satıcısı oldu.

Efsane CEO tutuklandı: İlk açıklama Macrondan geldi

NİSSAN'I AYAĞA KALDIRDI AMA...
Lübnan asıllı Fransız vatandaşı Ghosn, iflas aşamasına gelen Nissan şirketini zor günleri atlatıp, ayağa kaldırmıştı.

Kariyerine Michelin’de başlayan Ghosn, daha sonra 1999 yılında Renault’a katılmış ve Fransız şirketinin 2001 yılında Japon şirketiyle ortaklık kurmasına öncülük etmişti.

Efsane CEO tutuklandı: İlk açıklama Macrondan geldi

Tokyo Bölge Savcılığı yetkilileri, Carlos Ghosn aleyhindeki davayı soruşturmak için 19 Kasım'da Nissan Motor Co.'nun Yokohama merkezine girdi

 

 

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Emre ÖZPEYNİRCİ
Emre ÖZPEYNİRCİ
eozpeynirci@hurriyet.com.tr
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