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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
Emre ÖZPEYNİRCİ
22.11.2018 - 11:59, Son Güncelleme:

'Efsane CEO' Carlos Ghosn tek kişilik hücrede!

Emre ÖZPEYNİRCİ
Emre ÖZPEYNİRCİ
eozpeynirci@hurriyet.com.tr
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Emre ÖZPEYNİRCİ
Emre ÖZPEYNİRCİ
eozpeynirci@hurriyet.com.tr
'Efsane CEO' Carlos Ghosn tek kişilik hücrede!

Japonya’da tutuklanan efsane CEO Carlos Ghosn, Tokyo’nun kuzeyinde bir cezaevinde tutuluyor. Tek kişilik hücrede kalan Ghosn,12 katlı cezaevinde hüküm giymiş suçlular ve ömür boyu hapis almış mahkumlarla kalıyor. Günde yarım saat fiziksel egzersiz yapma seçeneği bulunan Ghosn’un cezaevi kuralları gereği haftada 2 gün banyo yapma izni var. Cezaevinin ışıkları ise 9’da kapanıyor.

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RENAULT-Nissan-Mitsubishi ittifakını kurarak dünyanın bir numaralı otomotiv devi haline getirdiği için Japonya’da “İmparator” ya da “kurtarıcı” sıfatıyla anılan 64 yaşındaki Carlos Ghosn, pazartesi günü Gulfstream G650 özel jeti ile Tokyo Haneda Havaalanı’na indi.

Ghosn, jetten iner inmez havaalanında polisler tarafından tutuklanarak Tokyo Cumhuriyet Savcısı’nın bürosuna götürüldü. Aynı anda Nissan’ın genel merkezinde de incelemeler yapan Tokyo Savcılığı, Brezilya’da doğan Lübnan asıllı Fransız vatandaşı Carlos Ghosn’un 2011-2015 yılları arasında beş kez ücretini düşük gösterdiği ve maaşını 44 milyon dolar düşük göstererek bildirimde bulunduğunu açıkladı. Savcılık, Ghosn’un tutuklanmasına karar vererek, Tokyo’nun kuzeyinde göçmenlerin tutulduğu bir cezaevine sevketti.

Dün basına açıklama yapan avukat Ayano Kanezuka, tutukluluk kararı 10 gün uzatılan Ghosn’un prensip olarak tek kişilik hücrede kaldığını belirtirken, bir diğer avukat Lionel Vincent ise, “Hücre şartları basit ve sıradan ama ısıtma, yatak gibi ihtiyacınız olan her şey var. Ayrıca demir parmaklıklarla çevrili bir iç avlusu da bulunuyor” dedi.

Efsane CEO Carlos Ghosn tek kişilik hücrede

Carlos Ghosn, Tokyo'daki bu cezaevinde tutuluyor.

Tokyo’nun kuzeyindeki 12 katlı cezaevinde hüküm giymiş suçlular ve ömür boyu hapis almış mahkumlar da bulunuyor. Çok sıkı önlerin alındığı cezaevinde, ışıklar 7’de yanıp akşam 9’da sönüyor. Kahvaltı, öğle ve akşam yemeğinin verildiği yerde, mahkumlar günde yarım saatlik fiziksel egzersiz yapma seçeneğine sahip ve haftada iki kez banyo yapabiliyorlar. Cezaevinde mahkumların kendi kıyafetlerini giyme imkanı var ama intiharları önlemek için bağlar, ipler ve kemerler alınıyor.

Efsane CEO Carlos Ghosn tek kişilik hücrede


Japonya’da söz konusu yasa ihlallerine 10 yıla kadar hapis cezası veriliyor. Mahkeme bazı durumlarda ise cezayı 88.6 bin dolar para cezasına çevirebiliyor. Tokyo Savcılığı, Nissan’ın operasyonlarında da konuyla ilgili herhangi bir usulsüzlük tespit edilmesi halinde şirkete 6.2 milyon dolar ceza kesilebileceğini bildirdi.

Efsane CEO Carlos Ghosn tek kişilik hücrede

Soruşturmayı yapan yetkililer, Ghosn'ın özel uçağında da arama yaptı.

4 ÜLKEDE EVLER ALDI
Japonya’da vergi kaçırdığı ve Nissan’ın parasıyla Franza, Brezilya, Lübnan ve Hollanda’da arsa ve evler alıp ranta çevirdiği iddiasıyla tutuklanarak cezaevine konulan Carlos Ghosn’a dün ikinci darbe de Fransa’dan geldi. Renault’da yüzde 15 hisseye sahip olan Fransız devleti, Renault’dan “geçici bir yönetim oluşturmasını” istedi.

Carlos Ghosn’a, daha önce yerine yetiştirmesi istenen, Fransa’nın ünlü işadamı Vincent Bollore’nin yeğeni Thierry Bollore’nin vekalet edeceği açıklandı. Japon dergisi Gendai ise skandala ilişkin olarak yayınladığı haberinde, Carlos Ghosn’un “cimriliğine” atıfta bulunarak, 2016’da Versailles Sarayı’nda yeniden evlenen ünlü CEO’nun eski eşi ile boşanma, yeni eşi ile de düğün masraflarını Nissan’a ödettiğini yazdı. New York’taki bürosunun da Nissan tarafından ödendiği belirtilen haberde Ghosn’un özel harcamalarını şirkete fatura ettiği belirtildi.

 

Emre ÖZPEYNİRCİ
Emre ÖZPEYNİRCİ
eozpeynirci@hurriyet.com.tr
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