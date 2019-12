Efes arsasına 2 milyarlık proje

Şirket, 120 bin 657 metrekare alan için 270 milyon lira ödedi. Nata Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Tanık, söz konusu alanda ağırlıklı olarak konutların olacağı karma bir proje geliştireceklerini söyledi. Bölgede modern bir proje inşaatına başlayacaklarını belirten Tanık, “Amacımız bu bölgede atıl vaziyetteki alanı değerlendirerek kadim şehrimiz İstanbul’a ve İstanbulluya yakışır modern bir yaşam alanı inşa etmek. Bu vesile ile istihdam yaratmak ve ekonomimize katkıda bulunmak da ayrıca gurur kaynağı” diye konuştu. İnşaat çalışmalarına önümüzdeki yıl temmuz ya da ağustos ayında başlayacaklarını ifade eden Tanık, hayata geçecek projenin değerinin yaklaşık 2 milyar lira olacağını dile getirdi. Tanık, proje kapsamında bir eğitim kurumu da planladıklarını ifade etti.

1 MİLYON M2 İNŞAAT

Türkiye’nin 5 şehrinde aynı anda AVM ve konut projeleri yaptıklarını söyleyen Namık Tanık, “İstanbul, İzmir, Ankara, Eskişehir ve Adana’da yatırımlarımız devam ediyor. Sadece bu yıl 1 milyon metrekare inşaat yaptık. Türkiye zorlu bir süreçten geçiyor. Her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Daha çok çalışmalı, daha çok üretmeli, her zamankinden daha çok vatanımıza sahip çıkmalıyız. Gün birlik olma günü. Devletimize ve kendi aklımıza, iş gücümüze güvenmeliyiz. 2019- 2020 yılında yaptığımız yatırımlarla doğrudan 1000 kişi, dolaylı olarak ise 8 bin kişiye istihdam sağlayacağız. Yaptığımız her projede bu sayıyı artırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Efes 2017 yılının mayıs ayında fabrikadaki üretimi durdurmuş, üretim faaliyetlerini Adana, Ankara ve İzmir’de bulunan diğer tesislerine kaydırdığını belirtmişti. Anadolu Efes tarafından arsa satışıyla ilgili ödemenin peşin yapıldığı belirtilirken satış amacı ‘atıl kaynakların işletme faaliyetlerine kazandırılması’ olarak açıklandı.



Namık Tanık, 2017’de Erdal İnönü’nün eşi Sevinç İnönü’ye ait Anadolu Hisarı’ndaki Komodor Remzi Bey yalısını da satın almıştı.

‘İLK TOPLANTIDA EL SIKIŞTIK’



SÖZ konusu arsanın İstanbul’un oldukça değerli bir bölgesinde olduğunu belirten Tanık, “Biz bölgeyi bildiğimiz için talip olduk. Görüşmeler de uzun sürmedi. Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan ile ilk toplantı da el sıkıştık” dedi. Hem ülkenin geleceğine hem de gayrimenkul sektörünün geleceğine güvendiğine vurgu yapan Tanık, “Ben 1983 yılından bu yana inşaat sektöründeyim. Bu sektör 5-6 yılda bir durgunluk yaşar, sonra toparlanır. Bunu çok gördük. Önümüzdeki dönemde de inşaat sektörü yükselişe geçecek. Bu yatırım da buna ne kadar inandığımın göstergesi” diye konuştu.