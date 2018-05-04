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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
04.05.2018 - 11:50, Son Güncelleme:

Edremit'in "kırma zeytin"ine uluslararası ödül

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Edremit'in "kırma zeytin"ine uluslararası ödül

Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytin ve zeytinyağı üreten bir firma, İngiltere'de düzenlenen Londra Uluslararası Zeytinyağları Yarışmaları'nda (London International Olive Oil Competitions), "kırma zeytin"de birinci, zeytinyağında ise dördüncü oldu.

Geçmişte üreticinin kendi ihtiyacını karşılamak için yaptığı, zaman içinde talebin artması nedeniyle ticari olarak da değerlendirilmeye başlanılan Ege sofralarının vazgeçilmezi "kırma zeytin", dalından toplanan "Ayvalık" ve "Edremit" tipi yeşil zeytinlerin, taş ya da ahşap aparatlarla kırılmasının ardından tatlı su dolu kaplarda olgunlaştırılmasıyla elde ediliyor. 

"Kırma zeytin", zeytinde taze meyve kokusu ve tadını arayanlar tarafından özellikle tercih ediliyor. 

"EDREMİT YEŞİL ÇİZİK ZEYTİNİ VE ZEYTİNYAĞI TESCİLLENDİ" 

Kanyon Zeytin ve Zeytinyağı firmasının sahibi Hasan Güçlü Sakallı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1915 yılından beri zeytincilik yapan bir ailenin 4. kuşağı olarak bu işi devam ettirmeye çalıştığını söyledi. 

Edremit Ticaret Odası Zeytin ve Zeytinyağı Komitesi Başkanlığı görevini de yürüten Sakallı, Edremit bölgesinin, yeşil çizik ve kırma zeytini ile zeytinyağındaki kalitesinin hem ulusal hem de uluslararası alanda kabul gördüğünü vurguladı. 

Sakallı, Edremit yeşil çizik zeytini ve zeytinyağının tescillendiğini hatırlatarak, "Edremit Ticaret Odamız daha önce Edremit yeşil çizik zeytinin coğrafi işaretini almıştı. Bu zeytinimizi artık tüm Türkiye tanımaya başladı. Geçtiğimiz aylarda zeytinyağı için de coğrafi işaretimizi aldık. Kalitemizi tüm ülkemiz biliyordu ama coğrafi işaretimiz ile bunu tescilledik." diye konuştu. 

"BEKLEDİĞİMİZDEN DAHA YÜKSEK BİR ÖDÜL ALDIK" 
Firma olarak Londra Uluslararası Zeytinyağları Yarışmaları'nda, zeytin ve zeytinyağı kategorisinde dereceye girmek için mücadele ettiklerini belirten Sakallı, şunları kaydetti: 

"Biz çizik zeytinimizle değil, kırma zeytinimizle bölgemizi temsil ettik. Bu ürünümüzün de çizik zeytinimiz ile aynı kalitede olduğunu dünya çapında denemek, tescil ettirmek amacıyla bu yarışmaya katıldık. İlk kez katıldığımız bu yarışmada beklediğimizden daha yüksek bir ödül aldık. Bu yarışmada alınabilecek en büyük ödül olan platin ödül, kırma zeytinimize geldi. Bu da demek oluyor ki, Edremit bölgemizin zeytinyağı ve çizik zeytini kadar kırma zeytini de çok iyi. Artık bu yönde kırma zeytinimize de gereken önemin gösterilmesi gerektiğini anladık." 

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