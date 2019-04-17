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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
17.04.2019 - 11:19, Son Güncelleme:

Edremit Körfezi'nde "23 Nisan" hareketliliği

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Edremit Körfezi'nde "23 Nisan" hareketliliği

Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Atamer Ulusoy "23 Nisan ile yaz sezonuna merhaba diyeceğiz. İşletmeci arkadaşlarla yaptığımız görüşmelere göre çocuk bayramı dolayısıyla cuma gününden başlayan birçok rezervasyon yapılıyor" dedi.

Edremit Körfezi'ndeki turizm işletmelerinde 23 Nisan'a yönelik rezervasyon hareketliliği yaşanıyor.

Ayvalık, Cunda Adası, Gömeç, Ören, Altınoluk, Zeytinli, Güre ve Akçay gibi turizm merkezlerinin bulunduğu, 115 kilometre sahil bandıyla genellikle iç turizme hizmet sunan körfezde, işletmeciler salı günü kutlanacak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde tatile çıkacakları dört gözle bekliyor. 
Yıllık yaklaşık 3 milyon gecelemeyle iç turizmde söz sahibi olan Balıkesir'in Edremit Körfezi ile Erdek ilçesi, Marmara ve Avşa adalarındaki otellerde 20-23 Nisan'a yönelik rezervasyonlarda hareketlilik yaşanıyor. 

Özellikle İstanbul, Bursa ve İzmir gibi büyük şehirlerden ulaşımın kolay sağlanabildiği Edremit Körfezi'ndeki işletmeler, günler öncesinden hazırlıklarını tamamlayıp sezonu açmayı bekliyor. 

Ayvalık Turizm Geliştirme Birliği (AYTUGEB) Genel Sekreteri Ümit Özgültekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizmciler olarak 20 Nisan'da sezonu açacaklarını ifade etti. 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın salı gününe denk geldiğini vurgulayan Özgültekin, şöyle konuştu: 

"Ben inanıyorum ki birçok kişi pazartesi için izin alarak cuma günü mesai bitiminden hemen sonra soluğu tatil yörelerinde alacaklar. Ayvalık ve Edremit Körfezi tatilcileri 4 gün ağırlamak için hazır. Turizm işletmelerine rezervasyonlar yapılıyor. Yaz sezonunun startını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile vereceğiz." 

"SEZONUN İYİ GEÇMESİNİ BEKLİYORUZ"

Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği (EKTİD) Başkanı Atamer Ulusoy ise özledikleri sezona gelecek hafta sonu itibarıyla gireceklerini söyledi. 
Ulusoy, 19 Nisan akşamından başlamak üzere 22 Nisan akşamı da dahil olmak üzere 4 günlük konaklama talebi aldıklarını dile getirerek, "İkinci konutlarına gelecekler de olacaktır. 23 Nisan ile yaz sezonuna merhaba diyeceğiz. İşletmeci arkadaşlarla yaptığımız görüşmelere göre çocuk bayramı dolayısıyla cuma günü için birçok rezervasyon yapılıyor. Sezonun da iyi geçmesini bekliyoruz." dedi. 

Edremit'in turizm merkezi Akçay Mahallesi'nde turizm tesisi işleten Yahya Yavuz da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı fırsat bilerek tatile çıkacakların rezervasyonlarını yaptırdığını söyledi. 

Yavuz, 4 günlük tatille sezona gireceklerini belirterek, "Cuma gününden itibaren misafirlerimizi bekliyoruz. 4 günlük böyle bir paket turizm hareketliliği şimdiden var. İnsanlar stres atmak istiyorlar. Baharla birlikte kendini doğaya, Kazdağları'na ve kuzey Ege'nin eşsiz güzelliğine bırakmak isteyenler bölgemize gelecekler." diye konuştu. 

Turizm işletmesi sahibi İlhan Altın da sadece otelcilerin değil esnafın da tatilcileri beklediğini vurgulayarak, "Çocukların bayramı beklediği gibi biz de böyle özel günleri bekliyoruz. Gönül rahatlığıyla gelsinler. Tatillerini istedikleri gibi rahat rahat yapabileceklerini bilsinler. Önümüz açık, körfezin, turizmcilerin önü açık. Daha güzel günler bizi bekliyor." ifadesini kullandı.

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