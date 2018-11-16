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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Koray Ustabaşı-EDİRNE (İHA) -  
16.11.2018 - 16:05, Son Güncelleme:

Edirne'ye akın eden Yunan ve Bulgarlara veresiye defteri açılıyor!

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Edirne'ye akın eden Yunan ve Bulgarlara veresiye defteri açılıyor!

Edirne’de kurulan sosyete pazarı euro ve levanın değer kazanması nedeniyle adeta Yunanların ve Bulgarların akınına uğruyor. Edirne'ye alışverişe gelen Yunan ve Bulgarların yoğun alışverişinde paraları yetişmeyince bir sonraki hafta ödemeleri için ‘sosyete pazarı’ esnafı ‘açık hesap’ başlatarak, veresiye satış yapmaya başladı.

EDİRNE’DE, yaklaşık 15 yıldır her cuma günü kurulan ve halk arasında ‘sosyete pazarı’ olarak bilinen ulus pazarı esnafı, son aylarda döviz kurunda yaşanan dalgalanma nedeniyle euro ve Bulgar levasının Türk lirası karşısında değer kazanmasıyla birlikte adeta Yunan ve Bulgarların akınına uğramaya devam ediyor.

Edirneye akın eden Yunan ve Bulgarlara veresiye defteri açılıyor

Komşu ülke Yunanistan ve Bulgaristan’dan gelen müşterilerin taleplerine ve yoğunluğuna cevap verebilmek için ilginç ve pratik çözümler oluşturan pazar yönetimi, esnaf ve müşteriler arasında yaşanan dil sorununu çözmek için de Yunanca ve Bulgarca el sözlükleri hazırlattı.

Bulgar akınına uğrayan ‘sosyete pazarı’ esnafından ilginç çözüm
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KOMŞUYA PAZAR ESNAFINDAN ‘AÇIK HESAP’
Edirne’de kurulan sosyete pazarı euro ve levanın değer kazanması nedeniyle adeta Yunanların ve Bulgarların akınına uğruyor. Edirne'ye alışverişe gelen Yunan ve Bulgar vatandaşların yoğun alışverişinde paraları yetişmeyince bir sonraki hafta ödemeleri için sosyete pazarı esnafı ‘açık hesap’ başlatarak, veresiye satış yapmaya başladı.

Edirneye akın eden Yunan ve Bulgarlara veresiye defteri açılıyor

"AKRABA GİBİ OLDUK, VERESİYE DEFTERİ AÇTIK"
Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi Başkanı Bülent Reisoğlu, "Edirne ulus pazarındaki canlılık devam ediyor. Bulgaristan ve Yunanistan’dan gelen misafirlerimiz euro ve levanın yüksek olması nedeniyle çok yoğun şekilde pazara gelmektedirler. Artık samimiyet oluştu aramızda, akraba gibi olduk. Hatta ürünlerde açık hesap bile veriyoruz. Çok alıyorlar. Mesela diyelim ki, 300 levalık ürün alıyorlar, 200 levası var 100 levası yetmiyor, onu da diyoruz ki haftaya getirirsin, diğer hafta getirirsin. Bu da onlarda samimiyeti ve güveni arttırıyor. Veresiye defteri açtık" dedi.

"MUTLAKA GELİP, AÇIK HESAPLARINI ÖDÜYORLAR"
Pazar esnaflarından Murat Kılıç da "Bulgarlar, Yunanlılar akın ediyorlar, çok mutluyuz. İlgileri çok iyi, sabahın 5’inde 6’sında geliyorlar. Bazen paraları yetişmiyorlar, 'kalan bakiyeyi haftaya getirirsin' diyoruz. Herhangi bir sorun yaşamıyoruz, her hafta geliyorlar. Gelip mutlaka ödüyorlar, açık hesabı gelip kapatıyorlar" dedi.

Edirneye akın eden Yunan ve Bulgarlara veresiye defteri açılıyor


Bulgaristan’ın Filibe kentinden geldiğini söyleyen Gana Minyaloçka da pazarın çok güzel ve ucuz olduğunu, pazarcı esnafının kendilerine çok sıcak ve yakın davrandıklarını söyledi.

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