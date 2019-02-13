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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
13.02.2019 - 11:19, Son Güncelleme:

Edirneliler, Yunanca ve Bulgarca öğreniyor

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Edirneliler, Yunanca ve Bulgarca öğreniyor

Bulgar ve Yunanlar'ın alışveriş için geldiği Edirne'de esnaf anlaşabilmek için her iki dili de öğrenmeye başladı.

Bulgar ve Yunan turistlerin son yıllarda ilgi gösterdiği Edirne'de dil öğrenme telaşı yaşayan esnaf için Ticaret Müdürlüğü tarafından Bulgarca ve Yunanca sözlük hazırlandı.

Kentteki esnafın bir bölümü Yunanca ve Bulgarca öğrenebilmek için ücretsiz açılan dil kursuna giderken vakit bulamayanlar için de Edirne Ticaret Müdürlüğü çalışma başlattı. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği ve Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi katkılarıyla yürütülen çalışmalar kapsamında en çok kullanılan 280 kelimeden oluşan "mini alışveriş sözlüğü" tasarlandı. 

Edirne Ticaret Müdürü Mahmut Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda döviz kurundaki dalgalanmadan dolayı kente çok sayıda Bulgar ve Yunan turistin geldiğini belirtti. 

Turistlerin ilgisini artırmak için ticaretin kolay, hızlı ve güvenli olması gerektiğini vurgulayan Altun, bunun için de başta esnafın dil sorunu olmak üzere çeşitli konularda çalışmalar yaptıklarını anlattı. 

Geçen yıl Edirne'ye 2 milyon 286 bin 535 Bulgar ve Yunan turistin geldiğini belirten Altun, "Bu da ayda ortalama 190 bin 544 kişi demektir. İlimize alışveriş için gelen Bulgar ve Yunan turistlerin her birinin ortalama 50 dolar harcama yaptığını düşünürsek bu da yaklaşık 115 milyon dolar yapar ki bu rakam il ihracat rakamının üzerindedir." dedi. 

Altun, esnafın kente alışveriş için gelen turistle daha iyi iletişim kurması amacıyla mini alışveriş sözlüğü hazırladıklarına değinerek, "Bu sözlüğün esnafımızın dil sorununu çözeceğine inanıyorum. Şimdilik 3 bin adet bastırdık. Esnafa dağıtılması için oda ve kooperatiflere teslim ettik. Bir benzerini küçük sanayi sitemiz için de düşünüyoruz." diye konuştu. 

"BULGARCA VE YUNANCA SÖZCÜKLERE BURADAN BAKIYORUZ"

Edirneli esnaf İrfan Yamandır ise sözlüğü inceleme imkanı bulduğunu ve çok beğendiğini belirtti. 

Bulgar ve Yunan turistlerle anlaşabilmek için sözlüğün büyük kolaylık sağlayacağını vurgulayan Yamandır, "Gerçekten çok güzel bir çalışma, bilemediğimiz Bulgarca ve Yunanca sözcüklere buradan bakıyoruz. Esnafın dil sorununa yardımcı olacaktır." ifadesini kullandı. 

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