Edirneli kadınlardan Mehmetçik için kermes

TOBB Edirne Kadın Girişimciler Kurulu’nun projesi kapsamında her pazar kentin yeni yerleşim bölgelerinde açılan ‘Kırsal Doğa Pazarı’, bu kez Mehmetçik’e destek için kuruldu. Kentin trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi üzerinde yaklaşık 100 köylü kadının tezgâh açtığı kermese, Edirne halkı günün ilk saatlerinden itibaren yoğun ilgi gösterdi. Kermesten elde edilecek gelirin başta Suriye’nin Afrin bölgesinde terörist örgütlerine yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekâtı’na katılan askerler olmak üzere, tüm Mehmetçik’e gönderileceği öğrenildi. Kermese Edirne Valisi Günay Özdemir, Belediye Başkan Yardımcıları Selçuk Çakır ve Çiğdem Gegeoğlu, CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı da katıldı.

TOBB Edirne Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Elmas Aslan ise bu gibi etkinliklerin örnek olması gerektiğini belirterek, “Kadınlarımız tamamen gönüllü olarak buradalar. Biz de kadın girişimciler olarak öncülük yapıyoruz. Gelir tamamen Mehmetçik’e bağışlanacak. Evet bu kadın girişimcilerin bir öncülüğü ama Edirne Ticaret Odası, Ticaret Borsası, Valilik ve Belediye Başkanlığı’nın da katkılarıyla gerçekleşiyor bu etkinlik. Bu da birlik ve beraberliği gösteriyor. Çok güzel bir organizasyon oldu. Tamamen spontane gelişmiş, çok da planlanmış bir etkinlik olmadı” dedi.