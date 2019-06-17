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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
17.06.2019 - 13:31, Son Güncelleme:

Edirne'de üretiliyor! Avrupa'ya ihraç ediliyor

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Edirne'de üretiliyor! Avrupa'ya ihraç ediliyor

Edirne'nin Enez ilçesinde üretilen ve bugünlerde hasadına başlanan "Çeribaşı" kirazı, Almanya, Fransa ve Hollanda başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine gönderiliyor.

Edirne'nin Enez ilçesinde üretilen ve bugünlerde hasadına başlanan "Çeribaşı" kirazı, Almanya, Fransa ve Hollanda başta olmak üzere birçok Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Enez ilçesine bağlı Çeribaşı köyünde üretilen "Çeribaşı" kirazının hasadı sürüyor. Dalından özenle tek tek toplanan kirazlar kasalara konulduktan sonra firmalar aracılığıyla Avupa ülkelerine gönderilmek üzere nakliye araçlarına yükleniyor.

Enez Esnaf Odası Başkanı ve kiraz üreticisi İzzet Savuran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 yıldır Çeribaşı köyünde kiraz üretimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kirazın özenli bakım istediğini belirten Savuran, "Kiraz yetiştiriciliği 12 aylık bir süreç. Hemen topladım bitti işi değil. Otların temizlenmesi, sulanması ve gübrelenmesi var. Kiraz üretimimiz çoğaldığı için firmaların da ilgisini çekti. 6 firma köyümüzden aldığı kirazı yurt dışına satıyor." dedi.

Köyde kiraz festivali düzenlemek istediklerini aktaran Savuran, kiraz hasadını genellikle kadınların gerçekleştirdiğini de vurguladı.

"KİRAZIN KALİTESİ YÜKSEK OLUNCA, FİRMALAR DA ÜRETİMİ DESTEKLEDİ"

Çeribaşı köyü muhtarı Tezcan Meriç de Çeribaşı kirazını yaklaşık 5 yıl önce kahvehanede yaptıkları sohbet sonrasında üretmeye başladıklarını vurguladı. Köylerine misafir gelen bir ziraat mühendisinin girişimleriyle kiraz üretimine başladıklarını ifade eden Meriç, şöyle konuştu:

"Kahvehanede oturuyorduk, ziraat mühendisi bize bu arazide, Çeribaşı kirazın çok iyi yetişebileceğini söyledi. Bizde köydeki vatandaşlarla bu kirazı üretmeye karar verdik. Bir dünya markasına dönüşen Çeribaşı kirazının hikayesi bu şekilde başladı. Hasat zamanı kirazın kalite ölçüldü, kalite çok yüksek olunca firmalar da bize üretim konusunda destek oldu. Şimdi Çeribaşı kirazı başta Almanya, Hollanda ve Fransa olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihraç ediliyor. Bu kirazı ihraç ettiğimiz ülkeler arasında Çin bile yer alıyor."

Bu yıl hasadını yaptıkları kirazda yaklaşık 400 ton rekolte beklediklerini vurgulayan Meriç, Edirne genelinde meyve ihracatı yapan tek köy olarak topladıkları kirazın dörtte üçünün yurt dışına satıldığını anlattı.

Köyde yaşayan Esin Karakaya ise hasadın başlamasıyla köydeki kadınlarında iş imkanı bulduklarını söyledi. Kiraz hasadının yaklaşık 1 hafta sürdüğünü ifade eden Karakaya, "Kirazları çok titiz bir şekilde topluyoruz. Dalından toplanan kirazlar tek tek kontrol ediliyor." dedi.

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