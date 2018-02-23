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Edirne’de ‘tava ciğer’ müzesi kurulacak

Hürriyet Haber
23.02.2018 - 01:57 | Son Güncelleme:

EDİRNE’yi  Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, tava ciğerini tanıtmak için bir müze kuracaklarını söyledi. Edirne’nin ünü ülke sınırlarını aşan ve adına türküler yazılan tarihi tava ciğerini daha da tanıtmak için müze kurulması için çalışmalara başlandı.

 Edirne’yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, tava ciğerin tarihinin yansıtılması adına çalışmalara müze kurmak için çalışmalara başladıklarını söyledi. Dinar, işletmesini yaptığı Edirne merkezdeki binanın üst katında ciğerin geçmişte kullanılmış malzemeleri ve ustaların portrelerinin olacağı bir alan hazırlayacaklarını söyledi. Tarihi fotoğrafların da yer alacağı müze konsepti görecek alanı gezenlerin tava ciğerle ilgili daha çok bilgi sahibi olacağını dile getiren Dinar, oldukça heyecanlı olduklarını ifade etti. Tava ciğerin dünyanın gündeminde olan bir yiyecek olduğunu dile getiren Dinar, “Tava ciğer müzesi için girişimlerimiz başladı. Tava ciğer dünyanın gündeminde olan bir yiyecek. Dünyanın en çok tanınan yöresel yiyeceklerinden biri. Tabi bu çalışmayı tüm ciğerci ustalarıyla ve Edirnelilerle birlikte yapacağız. Ben sadece bir fikri ortaya attım. Bu kadar meşhur olan bir yiyeceğin geçmişi de vardır. Bunun geçmişte kullanılan malzemeleri de vardır. Bunları burada sergilemek istiyoruz. Edirne’de daha önce ciğercilik yapmış vatandaşlarımızın da desteğini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Etiketler: edirne , tava , ciğer
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