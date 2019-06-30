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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
30.06.2019 - 11:52, Son Güncelleme:

Edirne'de boş otel kalmadı

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Edirne'de boş otel kalmadı

Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi Gökhan Balta "Özellikle 5 ve 6 Temmuz'da Edirne'de yer bulmak imkansız durumda. Bu, sektör açısından sevindirici bir durum" dedi.

Edirne'de 658. Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi oteller doldu. 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 5 Temmuz Cuma günü Er Meydanı'nda başlayacak. 

"Yağlı güreşin olimpiyatı" sayılan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni yerinde takip etmek isteyen yerli ve yabancı izleyiciler, otel rezervasyonlarını aylar öncesinden yaptırdı. 

Otellerde yer bulamayanlar ise kente yakın ilçeler ile Kırklareli'nden rezervasyon yaptırmaya başladı. Konaklama için bütçe ayırmayan ve yer bulamayan güreşseverler ise bu yıl da yeşil alan ve parklarda kalacak. 

"OTELLER FULL" 

Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi Gökhan Balta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırkpınar'a yoğun talep nedeniyle kentteki turistik tesislerin dolduğunu söyledi.

Kırkpınar'ın binlerce turisti kente çektiğini belirten Balta, "Her Kırkpınar'da olduğu gibi bu yıl da otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaşmış durumda. Özellikle 5 ve 6 Temmuz'da Edirne'de yer bulmak imkansız durumda. Bu, sektör açısında sevindirici bir durum." dedi.

"KIRKPINAR, EDİRNE'YE ÇOK GÜZEL EKONOMİK KATKI SAĞLIYOR" 

Kırkpınar'ın kentin ekonomisini canlandırdığını dile getiren Balta, şunları kaydetti: 

"Otellerimizde yaklaşık 2 bin 500 yatak kapasitesi var. Bunun yanında misafirhaneler ve pansiyonlarla bu sayı daha artıyor. Edirne'deki tüm turistik tesisler ve misafirhaneler dolmuş durumda. Bunun yanında çevre ilçeler ve Kırklareli'ndeki tesisler de bu yoğunluktan faydalanıyor. Oralarda da doluluk oranları artmış durumda. Kırkpınar, Edirne'ye çok güzel ekonomik katkı sağlıyor. Konaklama ve yiyecek sektörü başta olmak üzere kent genelindeki tüm işletmelerin işlerini artırıyor. Biz de misafirlerimize en iyi hizmeti verme noktasında elimizden geleni yapacağız. Valilik, belediye ve diğer paydaşlar olarak hazırız. Güzel bir Kırkpınar geçmesini diliyorum." 

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