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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
29.06.2019 - 11:36, Son Güncelleme:

Eczanelerde yeni düzenleme

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Eczanelerde yeni düzenleme

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle, levha ve termometre yükümlülüğü süresi, yeni açılan ve nakil olan eczaneler için bugün itibarıyla başlarken, faaliyetteki diğer eczanelere ise 31 Aralık 2020'ye kadar süre verildi. Özellikleri Türk Eczacıları Birliği tarafından standardize edilmiş ışıklı veya ışıksız levha konulması zorunluluğu, kültür ve tabiat varlığı niteliğindeki yerlerde faaliyet gösteren eczaneler ile uluslararası havalimanlarında bulunan eczaneler de aranmayacak. Eczanelerde, Türk Gıda Kodeksi Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları Tebliği’ne uygun ürünlerin de satışı yapılabilecek.

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik"te yapılan değişiklikle, levha ve termometre yükümlülüğü süresi, yeni açılan ve nakil olan eczaneler için bugün itibarıyla başlayacak. Faaliyette bulunan diğer eczaneler için ise bu yükümlülük en geç 31 Aralık 2020'ye kadar yerine getirilebilecek.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca hazırlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, "kritik durumlarda uyarı verecek erken uyarı sisteminin ve geriye dönük hafıza kaydı bulunan termometrenin bulunması" ile "özellikleri Türk Eczacıları Birliği tarafından standardize edilmiş ışıklı veya ışıksız levha konulur" yükümlülükleri yeni açılan ve nakil olan eczaneler tarafından bu hükmün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, faaliyette bulunan eczaneler tarafından da en geç 31 Aralık 2020'ye kadar uygulanacak.

Yönetmelikte yapılan düzenlemeyle eczanelerin görülebilir cephelerinden en az birine ve eczane olarak kullanılacak yerin sınırları içerisinde kalmak kaydıyla, eczanenin adını gösterir, özellikleri Türk Eczacıları Birliği tarafından standardize edilmiş ışıklı veya ışıksız levha konulması zorunluluğu, kültür ve tabiat varlığı niteliğindeki yerlerde faaliyet gösteren eczaneler ile uluslararası havalimanlarında bulunan eczaneler de aranmayacak.

Bebek ve çocuk ek gıdaları satılabilecek
Yönetmelikle "Eczaneden satışı yapılacak ürünler"e, anne sütü ve beslenme yetersizliğinde kullanılan çocuk mamaları ile erişkinlerin metabolizma bozukluklarında kullanılan tüm destekleyici ürünlerin yanında, "Türk Gıda Kodeksi Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları Tebliği’ne uygun ürünler"in de satışı eklendi.

Öte yandan yapılan düzenlemeyle eczanesini kapalı tutan eczacılara kamuda veya özel sektörde eczacılık hizmeti yapabilme hakkı da getirildi. 

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