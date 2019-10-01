Eczacıya da destek paketi geldi

Protokol imza töreninde konuşan Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan, işbirliği ile Eczacı Paraf Kobi Kredi Kartını ve Eczacı Destek Paketini hayata geçirdiklerini dile getirerek “Eczacı Destek Paketi ile eczacılarımıza 500 bin Türk Lirası’na kadar destek imkanı sunulacak. Bu limitin azami 300 bin liralık kısmı, Eczacı Paraf Kobi Kredi Kartı aracılığı ile kullanılacak. Eczacılarımıza aylık, eşit taksit ödemeli azami 36 ay vadeli 6 ay da ödemesiz kredi kullanma imkanı sağlanacak. Eczacı Paraf Kobi Kredi Kartı ürünümüz işletmelere tedarikçilerinden peşin, eşit taksitli ve esnek vadeli mal alımı yapabilme imkanı verecek” dedi.

NEFES KAMPANYASI

Bu ürünle eczacıların ‘Nefes Kampanyası’ kapsamında yılda bir kez işletim ücreti ödemeden, vade farkı ya da komisyon maliyetine katlanmadan ödemelerini 3 ay öteleyebileceğini kaydeden Arslan, “Eczacı Destek Paketi kapsamında kullandırılacak nakit kredilerin, komisyon oranında da yüzde 50 indirim yapılacak. Eczacılarımızın EFT, havale, para yatırma işlemleri ücretsiz olacak; Eczacı Paraf Kobi Kredi Kartı için de kart ücreti alınmayacak. Eczacı Destek Paketinden yararlanan eczacılarımız bankamızın belirlediği ürünleri şubelerimize tanımlatacaklar” dedi. TEB Başkanı Erdoğan Çolak da eczacı kartın, eczacıların her platformda mesleki temsiliyetini ön plana çıkarma ve alanında marka değeri yüksek tedarikçiler ile çatı anlaşmaları yaparak, eczane ekonomisine katkı amacıyla 2015 yılında yola çıktığını belirterek “Bu yenilik ile eczacılarımızın tüm ihtiyaçlarını tek noktada karşılayacağı alt yapıyı Halk Bankası bize sunmuş oluyor. Mesleğimizi sürdürebilmemiz için bir çok kesim gibi ekonomik rahatlamaya ihtiyacımız var” diye konuştu.

TAŞIT KREDİLERİNDE KATKILI KAMPANYA

ZİRAAT Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın yerli üretimi desteklemek amacıyla 26 Eylül’de açıkladığı ‘Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası’na dün Otokar ve BMC de dahil oldu. Bu iki markanın girmesiyle ticari araçta azami kredi tutarı 120 bin TL’den 500 bin TL’ye çıkarıldı. Böylece anlaşmalı otomotiv firmaları binek araçlarda Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais; ticari araçlarda Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar ve BMC oldu. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın otomotiv firmalarıyla yaptığı anlaşma ile Türkiye’de üretilen binek ve ticari taşıtların alımında uygulanan kredi faizleri düşürülmüştü. Bu kapsamda fiyatı 50 bin lira ila 120 bin lira arasında bulunan sıfır kilometre binek araçlarda 18-36 ay vade için uygulanan aylık faiz oranı yüzde 0,49-0,69 bandına çekilmişti. Öte yandan, fiyatı 72 bin lira ila 500 bin lira arasında değişen sıfır kilometre ticari araçlar için 36-60 ay vadeli kredinin faizi de aylık yüzde 0,49-0,69 bandına düşürülmüştü. Otomotiv sektörüne hareketlilik getirmesi hedeflenen kampanya, 1 Ekim-31 Aralık döneminde geçerli olacak.

KATKILAR DEĞİŞİYOR

Diğer taraftan kamu bankalarının faiz kampanyasında firmaların katkı payları da belli oldu. Yapılan açıklamada, “Anlaşma sağlanan, yerli üretim yapan firmalardan 0 km binek ve ticari araçları satın alacak müşterilerimize uygun şartlarda finansman amacıyla otomobilde 120 bin, ticari araçta ise 500 bin TL’ye kadar azami 60 ay vade ile taşık kredisi sunulacaktır. Kredi baz faiz oranı aylık yüzde 0.99 olacak. Katkı payı tutarı dışında kalan 120 bin TL’ye (ticaride 500 bin) kadar olan kredilerde aylık yüzde 1.17 faiz oranı uygulanacaktır.”

Kampanyaya en yüksek katkıyı Fiat, en düşük katkıyı ise Renault vedi.

KONUT KREDİLERİNDE ‘0.99’LIK YAPILANDIRMA

KONUT kredisi faizlerinde ağustos ayında gerçekleştirilen indirimden önce Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’tan konut kredisi kullanmış ve mevcut kredi bakiyesi 500 bin liranın altında olan müşteriler, kredilerini aylık yüzde 0.99 faiz oranıyla yenileyebilecek. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından yapılan ortak açıklamada, ekonomideki olumlu gelişmeler ile faiz ve enflasyon oranlarındaki düşüş trendi doğrultusunda ağustos ayı itibarıyla konut kredilerinde faiz indirimine gidildiği, 500 bin liraya kadar olan tutarlar için aylık yüzde 0.99 faiz oranıyla konut kredisi kullandırımına başlandığı anımsatıldı. Açıklamada, ağustos ayında gerçekleştirilen bu indirimden önce Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’tan konut kredisi kullanmış ve mevcut kredi bakiyesi 500 bin liranın altında olan müşterilere, talep etmeleri halinde kredilerinin aylık yüzde 0.99 faiz oranıyla yenileme imkanı sağlanacağı aktarılarak, şu ifadelere yer verildi: “Yapılan faiz indiriminden faydalanmak isteyen müşterilerin, ilgili banka şubelerine başvurması gerekmekte olup 500 bin liranın altında kredi borcu olanların aylık yüzde 0.99 oranından, 500 bin lira üzerinde kredi borcu bulunanların ise bankaların bu tutarlar için uyguladıkları cari faiz oranlarından kredileri yenilenebilecektir.”