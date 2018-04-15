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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
15.04.2018 - 15:25, Son Güncelleme:

Eczacıların tüm riskleri tek pakette

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Eczacıların tüm riskleri tek pakette

Doğan Sigorta Brokerlik A.Ş. CEO'su Selcen Gür, eczane paket sigortasına eklenen özel teminatlarla, eczacıların tüm risklerinin karşılanabilir duruma getirildiğini aktardı.

“Alışılagelmiş sigorta poliçeleri eczanelerde oluşabilecek yangın, deprem, sel, kar ağırlığı, dahili su, hırsızlık gibi ana teminatları ve sorumluluk teminatlarını içeriyordu” diyen Selcen Gür, açıklamasının devamında “Ne var ki eczanelerin riskleri bunlarla sınırlı değil. Özellikle de nöbet günlerinde yoğun talebe hazırlıklı olmak için normalden fazla ilaç stoklayan eczanelerde bir hasar olması durumunda eksik sigorta uygulanıyordu. Ancak özel teminatlarla yenilenen Eczane Paket Sigortası nöbetin olduğu günden bir önceki öğlen 12’den itibaren 72 saat içerisinde kapsam dâhilinde meydana gelen hasarlarda eksik sigorta uygulamıyor ve zararın tamamını ödüyor” dedi.

TAZMİNAT TALEPLERİ DE
Mesleki sorumluluğun eczacılar için en önemli bir konu olduğuna işaret eden Selcen Gür “Ruhsat sahibinin veya çalışanın mesleki bir hata veya ihmali sonucu hastaların sağlık sorunlarının seyrinin değişerek ağırlaşması veya ölümü nedeni ile eczacıya karşı ileri sürülecek maddi ve manevi tazminat talepleri bu özel sigorta poliçesinin kapsamında” dedi.

YÜZDE 20’SİNİ KAPSIYOR
Eczacının hata veya ihmalinin doğrudan neticesinde oluşan bedeni zararların da aynı poliçe kapsamına alındığını aktaran Gür “Hatalı veya muadili ilaçlara ilişkin SGK rücuları mesleki sorumluluk bedelinin yüzde 20 ile teminata dahilinde” şeklinde konuştu.

FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ DE
Eczacılar için risk içeren konulardan birinin de Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan dönemsel fiyat artışları olduğunu kaydeden Gür “Bu artışlar ilaç emtiasında bedel değişikliği yapmayı gerektirir ki bu poliçe bu teminatı otomatik olarak vermektedir. Bu poliçe ile kısmi hasalarda eksik sigorta uygulanmayacaktır” dedi.

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