Eczacıların tüm riskleri tek pakette
Doğan Sigorta Brokerlik A.Ş. CEO'su Selcen Gür, eczane paket sigortasına eklenen özel teminatlarla, eczacıların tüm risklerinin karşılanabilir duruma getirildiğini aktardı.
“Alışılagelmiş sigorta poliçeleri eczanelerde oluşabilecek yangın, deprem, sel, kar ağırlığı, dahili su, hırsızlık gibi ana teminatları ve sorumluluk teminatlarını içeriyordu” diyen Selcen Gür, açıklamasının devamında “Ne var ki eczanelerin riskleri bunlarla sınırlı değil. Özellikle de nöbet günlerinde yoğun talebe hazırlıklı olmak için normalden fazla ilaç stoklayan eczanelerde bir hasar olması durumunda eksik sigorta uygulanıyordu. Ancak özel teminatlarla yenilenen Eczane Paket Sigortası nöbetin olduğu günden bir önceki öğlen 12’den itibaren 72 saat içerisinde kapsam dâhilinde meydana gelen hasarlarda eksik sigorta uygulamıyor ve zararın tamamını ödüyor” dedi.
TAZMİNAT TALEPLERİ DE
Mesleki sorumluluğun eczacılar için en önemli bir konu olduğuna işaret eden Selcen Gür “Ruhsat sahibinin veya çalışanın mesleki bir hata veya ihmali sonucu hastaların sağlık sorunlarının seyrinin değişerek ağırlaşması veya ölümü nedeni ile eczacıya karşı ileri sürülecek maddi ve manevi tazminat talepleri bu özel sigorta poliçesinin kapsamında” dedi.
YÜZDE 20’SİNİ KAPSIYOR
Eczacının hata veya ihmalinin doğrudan neticesinde oluşan bedeni zararların da aynı poliçe kapsamına alındığını aktaran Gür “Hatalı veya muadili ilaçlara ilişkin SGK rücuları mesleki sorumluluk bedelinin yüzde 20 ile teminata dahilinde” şeklinde konuştu.
FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ DE
Eczacılar için risk içeren konulardan birinin de Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan dönemsel fiyat artışları olduğunu kaydeden Gür “Bu artışlar ilaç emtiasında bedel değişikliği yapmayı gerektirir ki bu poliçe bu teminatı otomatik olarak vermektedir. Bu poliçe ile kısmi hasalarda eksik sigorta uygulanmayacaktır” dedi.
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