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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
Meltem ÖZGENÇ/ANKARA
23.04.2018 - 01:05, Son Güncelleme:

Eczacılar: SGK bizi sigortasız çalıştırıyor

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
Eczacılar: SGK bizi sigortasız çalıştırıyor

TÜM Eczacı İşverenleri Sendikası (TEİS), SGK ile anlaşmalı eczanelerde çalışan sigortalıların prim desteğinden yararlanması için yasa değişikliği talep etti.

Milletvekillerine önceki gün gönderilen mektupta şunlar kaydedildi: “SGK ile anlaşmalı eczanelerin tamamı yürürlükteki Sağlık Uygulama Tebliği ve Eczane İlaç Alım Protokolü kapsamında eczanelerine ilaç almak için başvuran sigortalı hak sahiplerinden SGK adına muayene ücreti tahsilatı yapmakta, muayene ücretleri hakkında bilgi vererek açıklama yapmakta, dolayısıyla da ilaç ve eczacılık hizmetinin yanı sıra SGK adına da hizmet vererek mesai harcamaktadır. Bu hizmetin karşılığı SGK tarafından Eczane Hizmet Bedeli adı altında ödeme yapılmasına karşılık eczane çalışanlarının SSK primleri için herhangi bir destek verilmemekte, SGK bu hizmeti veren eczane personelini adeta sigortasız çalıştırmaktadır.

Tüm sektörlere işsizliği önlemeye yönelik işçi istihdamlarında çeşitli kolaylıklar ve destekler sağlanırken eczanelerin işsizliği önlemeye ve işçi istihdamına katkı sağlamasına neden olan SGK uygulamaları dolayısıyla zorunlu olarak istihdam ettiği personel için destek sağlanmıyor olması Anayasa’daki eşitlik ilkesine aykırı olduğu gibi, sigorta primi karşılanmadan alınan hizmet bedeli için prim desteği sağlanmayarak söz konusu primin eczacılara ödettirilmesi de Anayasa’nın angarya yasağına aykırı bir durum oluşturmaktadır.”

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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