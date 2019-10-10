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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 10.10.2019 - 17:20, Son Güncelleme:

“ECB’nin bazı üyeleri tahvil alımında çekinceli kaldı”

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“ECB’nin bazı üyeleri tahvil alımında çekinceli kaldı”

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) eylül ayı para politikası toplantı tutanaklarında, bankanın para politikası kurulunun bütün üyelerinin “düşük büyüme ve enflasyon” karşısında ek gevşeme ihtiyacı konusunda mutabık kalmalarına rağmen, bazı üyelerin tahvil alımına yeniden başlamayı desteklemediği belirtildi.

ECB, Yönetim Konseyi'nin 11-12 Eylül’de Frankfurt’ta gerçekleştirdiği para politikası toplantı tutanaklarını yayımladı. Yönetim Konseyi üyelerinin değerlendirmelerinin yer aldığı tutanaklarda, ECB’nin Avro Bölgesi ekonomisini canlandırmak için yeni bir tahvil alım programını başlatmasına bazı kurul üyelerinin karşı çıktığına yer verildi.

Tutanaklarda, karşı çıkan üyelerin, parasal genişlemenin ucunun açık bırakılmasının, zamanla piyasalar tarafından daha fazla varlık alımı beklentisine yol açabileceği endişesi taşıdığı belirtildi.

Tutanaklarda, “Bazı üyeler, varlık alımlarının yeniden başlatmak için durumun yeterince güçlü olmadığını değerlendirdi. Bu varlık alımını daha az etkili bir araç olarak gördükleri veya son çare olarak gördüklerinden kaynaklandı” ifadesine yer verildi. Tutanaklarda, ECB'nin daha fazla tahvil alımı için ne kadar yeri olduğuna işaret edilmezken, alımın limitleri zorlaması için önemli bir zamanın olduğuna vurgu yapıldı.

Tutanaklarda, bazı kurul üyelerinin varlık alımı yeniden başlatmanın genişleme paketinin de yer almazsa, 20 baz puanlık faiz indirimini desteklemeye hazır olduklarını söylediklerine yer verildi. ECB tutanaklarında, parasal geçiş mekanizmasının iyi çalıştığı ve bankaların uzun vadeli kredilerinde geliştirilen koşullardan yararlandığına da vurgu yapıldı.

Avrupa Merkez Bankası, 12 Eylül’de Avro Bölgesi ekonomisini canlandırmak için yeni bir tahvil alım programı açıklamış, mevduat faizini de beklentilere paralel olarak 10 baz puan düşürerek yüzde eksi 0,40’dan yüzde eksi 0,50'ye çekmişti. Banka, kasım ayından itibaren ayda 20 milyar avro tahvil alımına başlayacak.

ECB, 2015'in mart ayından itibaren Avro Bölgesi’nde ekonominin yeniden dengelenmesi ve deflasyonist baskılarla mücadele edilmesi amacıyla uyguladığı 2,6 trilyon avro seviyesindeki tahvil alım programını geçen yılın sonunda sonlandırmıştı. 

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